Embora trabalho mais fomoso da cantora no cinema seja em "Mad Max", ela encarn vilã no lendário Tommy, a ópera rock do grupo The Who (foto: Christian Charisus/Divulgação)

Além de uma das roqueiras mais importantes quando se trata da presença feminina no mundo do rock, Tina Turner também fez algumas experiências no cinema. O trabalho mais famosos foi ao lado de Mel Gibson em Mad Max. A cantora tinha, na época, 46 anos e interpretava uma espécie de governadora de um vilarejo em um deserto apocalíptico. Ela também aparece no lendário Tommy, a ópera rock do grupo The Who, e em Tina, que conta sua própria trajetória com Angela Basset no papel principal.

Confira abaixo os filmes dos quais Tina Turner participou

Mad Max - A distopia apocalíptica de George Miller e George Ogilvie é o filme de maior sucesso da cantora. Na tela, ela contracena com Mel Gibson e vive a governadora de um povoado que luta para sobreviver em uma região desértica na qual água e combustível são vitais. Lançado em 1985, o longa chegou a ser indicado do Golden Globe.

Tina - A luta para se libertar das drogas, o relacionamento conturbado com o marido, Ike Turner e a trajetória da cantora desde a juventude no Tennessee são os temas dessa cinebiografia de 1993 dirigida por Brian Gibson e com Angela Basset no papel da cantora. A própria Tina Turner participou do elenco e aparece no filme.

O último grande herói - A cantora faz uma ponta nesse longa que conta a história de um menino apaixonado por cinema que consegue, por meio de um portal mágico, se infiltrar na fantasia das telas e acaba nas mãos de um vilão. Dirigido por John McTiernan, o filme foi lançado em 1993 e tem no elenco Arnold Schwarzenegger Ian McKellen, Jean Claude van Damme e Sharon Stone.

Tommy - Um clássico dos musicais do gênero ópera rock, o filme tem no elenco a banda The Who e foi lançado em 1969. Ganhou um Globo de Ouro ao contar a história de um menino que fica cego, surdo e mudo após presenciar um assassinato, tudo isso envolto em ambiente lisérgico conduzido pela música. Tina Turner está no filme como The acid queen.