'Simply The Best': Tina Turner e Ayrton Senna fizeram dobradinha de sucesso

Tina Turner e Ayrton Senna cantaram "Simply the best" depois que o brasileiro ganhou o Grande Prêmio da Austrália, em 1993 (foto: Mark Mainz/Divulgação)



Em um encontro de estrelas, Tina Turner e Ayrton Senna brindaram o mundo com um momento que marcou a história dos fãs dos dois para sempre. O piloto brasileiro de Fórmula 1 foi homenageado pela cantora com o hit "Simply the best" em um show dela em Adelaide, em 1993, logo após Senna vencer o Grande Prêmio da Austrália. O encontro vinculou a música ao piloto e marcou a carreira dele — o GP australiano foi a última vitória do paulista antes de morrer, em 1994.





O episódio ocorreu em 7 de novembro de 1993, em Adelaide — cidade situada a 1.371km de Sidney —, e palco do GP da Austrália de Fórmula 1 daquele ano. Tina cantava para milhares de pessoas quando avistou, próximo ao palco, Senna. Ele estava acompanhado de Adriane Galisteu, com quem namorava na época. Empolgada, ela chamou o piloto ao palco, o abraçou e revelou que era fã do brasileiro.





16:50 - 24/05/2023 Tina Turner tinha crush em Mick Jagger "Eu sou uma fã, eu realmente sou fã. Eu estou muito animada! Vocês sabem quem ele é? Senna! Isso!”, declarou a cantora. Senna, sem conseguir esconder a alegria, sorri sem parar. Em seguida, Tina remete Senna ao seu hit Simply the best. "O vencedor do Grampe Prêmio da Austrália. Bem… o melhor! O melhor!", declara enquanto a plateia responde com aplausos e gritos. Naquele ano, Senna venceu o GP da Austrália, mas não ganhou a temporada da Fórmula 1 — Allan Prost foi o campeão.





Tina pede que Senna acompanhe o show ao lado do palco e convoca os fãs a cantarem em homenagem ao piloto. Em 2004, em entrevista à Manchete para uma edição especial de 10 anos sem Ayrton Senna, Tina comentou o momento.





"Quando cantei pela primeira vez Simply The Best (Simplesmente o Melhor), ainda não pensava em Senna, mas pensava numa pessoa obstinada que lutava pela vida, numa pessoa sem erros, perfeita, que não existia. Mas quando pude conhecer Senna pessoalmente, senti na hora que ele personificava Simply The Best. Na segunda vez que o vi, ele estava na plateia VIP de um de meus shows. Não resisti. Quando o vi à minha frente, não tive dúvidas. Chamei-o ao palco para que ele cantasse comigo a 'sua música'. Aquele momento foi mágico, pois eu percebi a sua felicidade", declarou a cantora.





A música faz parte do álbum de mesmo nome, lançado em 22 de outubro de 1991. A canção foi lançada, originalmente apenas como The Best, em 1989, como uma versão cover da canção original lançada pela cantora Bonnie Tyler, do País de Gales, um ano antes.





Na voz de Tina, a música tornou-se um sucesso internacional e ganhou a certificação platinum no Reino Unido. Em entrevista à imprensa em 1993, Bonnie Tyler comemorou o sucesso e disse que Tina “fez muito melhor do que eu”. Tina Turner morreu, aos 83 anos, nesta quarta-feira (24/5).