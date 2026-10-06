Agricultora cultiva abobrinha gigante de 77kg e bate recorde continental

Uma agricultora do estado do Maine, nos Estados Unidos, estabeleceu novos recordes nacional e continental ao colher uma abobrinha de aproximadamente 77,1 quilos. A pesagem oficial foi anunciada pela Associação de Produtores de Abóbora do Maine em suas redes sociais.

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O exemplar da variedade "giant marrow" foi apelidado de Secretariat pela produtora Sarah Whitty, moradora de Damariscotta. A marca supera tanto o recorde histórico da América do Norte quanto o registrado apenas nos EUA.

Secretariat ultrapassou em cerca de 3,2 quilos o recorde anterior norte-americano, que era de 73,9 quilos. A diferença foi ainda maior em relação à marca exclusiva dos Estados Unidos, que registrava 68,9 quilos.

Na temporada passada, Sarah Whitty quase conquistou o título com um vegetal de 73,5 quilos. A peça, no entanto, foi desclassificada devido a uma pequena rachadura, um problema comum neste tipo de cultivo, segundo a entidade do setor.

Como o vegetal resistiu até a colheita?

A agricultora iniciou o plantio com três unidades, mas duas delas racharam ao longo do desenvolvimento. Para proteger o exemplar restante, foi necessário adotar cuidados especiais contra as condições climáticas.

Quando uma tempestade despejou 127 milímetros de chuva sobre a cidade, Sarah cobriu a planta com uma lona. A proteção permitiu que o vegetal resistisse ao volume de água, evitando novas fissuras e garantindo que chegasse intacto à medição oficial.

O feito norte-americano ainda está distante da marca mundial reconhecida pelo "Guinness World Records". O recorde pertence ao britânico Vincent Sjodin, que cultivou uma abobrinha da mesma espécie com 116,4 quilos no Reino Unido, em setembro de 2021.

No Brasil, um caso de cultivo com dimensões próximas ocorreu em agosto de 2025. O agricultor Pedro Castilho, de 76 anos, colheu uma abobrinha de 72 quilos e 1,35 metro em Colorado, no Paraná. O alimento foi transportado em um Fusca, mas não passou por registro formal.

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Sarah Whitty publica os bastidores de seu trabalho com espécies gigantes em seu perfil no TikTok, na conta @pumpkinista.