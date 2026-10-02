Quem é Smit Machchhar, o piloto herói que salvou voo para Israel

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O piloto indiano Smit Machchhar foi identificado como o profissional esfaqueado durante um voo da Flydubai com destino a Tel Aviv, em Israel. O ataque, realizado por outro piloto a bordo, forçou o avião a desviar sua rota para a Arábia Saudita.

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Machchhar relatou que, mesmo no chão e sendo atacado, percebeu que a aeronave com mais de 170 passageiros estava em mergulho e que precisava agir para evitar uma tragédia. Ele foi levado a um hospital em Tabuk, cidade no noroeste da Arábia Saudita.

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o piloto como um "verdadeiro herói". Segundo Netanyahu, um passageiro israelense e um membro da tripulação invadiram a cabine e dominaram o agressor após o ataque.

Dados do site de rastreamento Flightradar24 mostram que o avião iniciou uma descida rápida sobre a Arábia Saudita, caindo mais de 17 mil pés (5.000 metros) em menos de dois minutos. A aeronave emitiu um código de emergência, seguido pelo código que indica sequestro.

Trajetória e experiência

Original de Mumbai, na Índia, Machchhar estudou em uma faculdade de aviação na Nova Zelândia em 2008. Três anos depois, ingressou na companhia aérea indiana SpiceJet como piloto comercial. Em 2022, mudou-se para Dubai e começou a trabalhar na Flydubai.

Seu perfil no LinkedIn aponta mais de 9.750 horas de voo, das quais mais de 6.400 foram como piloto em comando. Philip Kean, CEO da Mainland Air, onde Machchhar estudou, lembrou dele como um homem que permaneceria calmo em uma crise.

Em participação no podcast "Bona-Fide Banter", o piloto contou que a aviação não era um "sonho de infância". Ele também destacou a importância de equilibrar a vida profissional e pessoal, aconselhando a dar "igual importância à vida pessoal" para "ajudar a voar por mais tempo".

Reconhecimento internacional

Netanyahu afirmou em uma publicação no X que Machchhar "salvou a vida de 174 pessoas" e evitou uma "catastrófica tragédia no ar".

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou que o piloto "mostrou imensa coragem e uma determinação inabalável para proteger a vida dos outros", mesmo gravemente ferido. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também o chamou de "herói" por ter conseguido abrir a porta da cabine durante o ataque.

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Após o incidente, Machchhar foi transportado para Abu Dhabi. A embaixada da Índia nos Emirados Árabes Unidos informou que ele está "com boa saúde e se recuperando bem".