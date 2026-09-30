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TERROR EM VOO

Voo para Israel é desviado após um piloto esfaquear o outro no ar; o que se sabe

Passageiros relataram que um dos pilotos foi esfaqueado pelo outro; outros dois pilotos que estavam à borda assumiram comando após a confusão.

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BBC
BBC
Repórter
30/09/2026 09:49

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Yasmin Abukasis, de Israel, cuja filha viaja no avião da Flydubai
A empresa proprietária do aeroporto de Tabuk informou que tanto o comandante quanto o primeiro oficial do avião ficaram feridos e foram levados para o hospital crédito: AFP via Getty Images

Um voo com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30/10) após uma suposta briga entre os pilotos.

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Um passageiro israelense que estava a bordo do avião relatou a jornalistas que a tripulação pediu ajuda aos passageiros, que ajudaram a imobilizar um dos comandantes.

O voo FZ1073 da companhia Flydubai saiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino Tel Aviv. Mas duas horas após a decolagem, emitiu um código de emergência, segundo o site de rastreamento Flightradar24.

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Minutos depois, o sinal mudou para um outro código, geralmente usado para casos de sequestro ou interferência ilegal, mas posteriormente voltou a alertar apenas para uma emergência geral.

O avião carregava 150 passageiros e foi desviado para o Aeroporto de Tabuk, no nordeste da Arábia Saudita.

Em comunicado, a empresa proprietária do aeroporto de Tabuk informou que tanto o comandante quanto o primeiro oficial do avião ficaram feridos e foram levados para o hospital. A causa dos ferimentos não foi especificada.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a situação já esta sob controle e que esforços estavam sendo feitos para repatriar os passageiros israelenses. Um avião já está á caminho da Arábia Saudita, segundo dados do Flightradar24.

A companhia aérea Flydubai confirmou que seu voo "sofreu um incidente", mas afirmou que "todos os passageiros estão seguros e foram localizados".

"A Flydubai confirma que o voo FZ 1073, que partiu do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) com destino ao Aeroporto Internacional Ben Gurion (TLV) em 30 de setembro, sofreu um incidente durante o voo", diz o comunicado.

"A aeronave pousou em segurança no aeroporto de Tabuk (TUU) e todos os passageiros estão seguros e foram localizados. A segurança e o bem-estar de nossos passageiros e tripulantes continuam sendo nossa maior prioridade", afirmou ainda a companhia, acrescentando que suas equipes estão colaborando com as autoridades competentes e que mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

'Sangue por toda parte'

Passageiros a bordo do avião relataram à imprensa que um dos pilotos foi esfaqueado pelo outro. Outros dois pilotos que estavam à borda da aeronave assumiram o comando após a confusão.

Yasmin Abukasis afirmou à agência de notícias Reuters que sua filha, Miriam, estava no voo e viu um homem armado com uma faca obrigando um dos pilotos a se deitar no chão. Segundo a mulher, havia sangue por toda parte.

"O avião começou a perder o controle. Então, todas as pessoas gritaram, achando que iam morrer", disse Yasmin à agência de notícias AP.

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Outra testemunha, dessa vez não identificada, relatou ao jornal Jerusalem Post que passageiros próximos à frente do avião ajudaram a expulsar o agressor da cabine de comando.

Segundo essa mesma testemunha, outros dois pilotos estavam a bordo, na parte traseira da aeronave. "Gritei para que corressem e assumissem o controle do avião", disse o passageiro ao Jerusalem Post.

O passageiro também afirmou que o piloto ferido recebeu atendimento médico de emergência de um dentista durante o voo.

Yasmin Abukasis, de Israel, cuja filha viaja em um avião da flydubai, fala com a imprensa no Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv
AFP via Getty Images
Yasmin Abukasis, de Israel, cuja filha viaja no avião da Flydubai

Em entrevista ao jornal israelense Israel Hayom, uma passageira descreve o momento "muito estressante" em que as pessoas a bordo perceberam que o avião estava descendo rapidamente.

"Entendemos que os pilotos perderam o controle", diz ela, relatando os gritos de terror dos passageiros.

"Há pessoas aqui com as camisas cobertas de sangue", disse ela, acrescentando: "Agora estamos bem e queremos voltar para casa."

Rota do voo
BBC

Avião caiu 17 mil pés em 2 minutos

Dados de rastreamento de voo do Flightradar24 analisados pela BBC Verify mostram que o avião sofreu uma queda extremamente rápida quando voava sobre a Arábia Saudita.

Pouco antes das 8h21 do horário local (2h20 da manhã em Brasília), a aeronave estava voando a uma altitude registrada de 34.000 mil pés (10.400 m). Em menos de dois minutos, a aeronave desceu mais de 17.000 pés (5.200 m).

Um sinal de emergência foi emitido da aeronave cerca de 10 minutos depois, e os dados disponíveis mostram flutuações significativas e contínuas de altitude durante o restante do voo até o aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

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