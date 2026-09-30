Voo para Israel é desviado após um piloto esfaquear o outro no ar; o que se sabe

Um voo com destino a Israel foi desviado para a Arábia Saudita nesta quarta-feira (30/10) após uma suposta briga entre os pilotos.

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Um passageiro israelense que estava a bordo do avião relatou a jornalistas que a tripulação pediu ajuda aos passageiros, que ajudaram a imobilizar um dos comandantes.

O voo FZ1073 da companhia Flydubai saiu de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e tinha como destino Tel Aviv. Mas duas horas após a decolagem, emitiu um código de emergência, segundo o site de rastreamento Flightradar24.

Minutos depois, o sinal mudou para um outro código, geralmente usado para casos de sequestro ou interferência ilegal, mas posteriormente voltou a alertar apenas para uma emergência geral.

O avião carregava 150 passageiros e foi desviado para o Aeroporto de Tabuk, no nordeste da Arábia Saudita.

Em comunicado, a empresa proprietária do aeroporto de Tabuk informou que tanto o comandante quanto o primeiro oficial do avião ficaram feridos e foram levados para o hospital. A causa dos ferimentos não foi especificada.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que a situação já esta sob controle e que esforços estavam sendo feitos para repatriar os passageiros israelenses. Um avião já está á caminho da Arábia Saudita, segundo dados do Flightradar24.

A companhia aérea Flydubai confirmou que seu voo "sofreu um incidente", mas afirmou que "todos os passageiros estão seguros e foram localizados".

"A Flydubai confirma que o voo FZ 1073, que partiu do Aeroporto Internacional de Dubai (DXB) com destino ao Aeroporto Internacional Ben Gurion (TLV) em 30 de setembro, sofreu um incidente durante o voo", diz o comunicado.

"A aeronave pousou em segurança no aeroporto de Tabuk (TUU) e todos os passageiros estão seguros e foram localizados. A segurança e o bem-estar de nossos passageiros e tripulantes continuam sendo nossa maior prioridade", afirmou ainda a companhia, acrescentando que suas equipes estão colaborando com as autoridades competentes e que mais informações serão divulgadas assim que estiverem disponíveis.

'Sangue por toda parte'

Passageiros a bordo do avião relataram à imprensa que um dos pilotos foi esfaqueado pelo outro. Outros dois pilotos que estavam à borda da aeronave assumiram o comando após a confusão.

Yasmin Abukasis afirmou à agência de notícias Reuters que sua filha, Miriam, estava no voo e viu um homem armado com uma faca obrigando um dos pilotos a se deitar no chão. Segundo a mulher, havia sangue por toda parte.

"O avião começou a perder o controle. Então, todas as pessoas gritaram, achando que iam morrer", disse Yasmin à agência de notícias AP.

Outra testemunha, dessa vez não identificada, relatou ao jornal Jerusalem Post que passageiros próximos à frente do avião ajudaram a expulsar o agressor da cabine de comando.

Segundo essa mesma testemunha, outros dois pilotos estavam a bordo, na parte traseira da aeronave. "Gritei para que corressem e assumissem o controle do avião", disse o passageiro ao Jerusalem Post.

O passageiro também afirmou que o piloto ferido recebeu atendimento médico de emergência de um dentista durante o voo.

AFP via Getty Images Yasmin Abukasis, de Israel, cuja filha viaja no avião da Flydubai

Em entrevista ao jornal israelense Israel Hayom, uma passageira descreve o momento "muito estressante" em que as pessoas a bordo perceberam que o avião estava descendo rapidamente.

"Entendemos que os pilotos perderam o controle", diz ela, relatando os gritos de terror dos passageiros.

"Há pessoas aqui com as camisas cobertas de sangue", disse ela, acrescentando: "Agora estamos bem e queremos voltar para casa."

BBC

Avião caiu 17 mil pés em 2 minutos

Dados de rastreamento de voo do Flightradar24 analisados pela BBC Verify mostram que o avião sofreu uma queda extremamente rápida quando voava sobre a Arábia Saudita.

Pouco antes das 8h21 do horário local (2h20 da manhã em Brasília), a aeronave estava voando a uma altitude registrada de 34.000 mil pés (10.400 m). Em menos de dois minutos, a aeronave desceu mais de 17.000 pés (5.200 m).

Um sinal de emergência foi emitido da aeronave cerca de 10 minutos depois, e os dados disponíveis mostram flutuações significativas e contínuas de altitude durante o restante do voo até o aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

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