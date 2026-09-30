Piloto tentou matar copiloto em voo, diz mãe de passageira: 'Muito sangue'
A jovem viajava para Israel num voo da companhia aérea FlyDubai ara participar de uma cerimônia em homenagem a seu irmão; veja o relato
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Um voo da companhia aérea FlyDubai com destino a Tel Aviv teve que fazer uma escala na Arábia Saudita depois que um dos pilotos "tentou matar o outro com uma faca", afirmou à AFP a mãe de uma passageira israelense.
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"Minha filha me ligou (...) e disse que estava na Arábia Saudita. Ela disse que um piloto tentou matar o outro piloto com uma faca", declarou Yasmine Abecassis, enquanto aguardava o retorno de sua filha Miriam Shira Ohayon ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.
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A jovem viajava para Israel para participar de uma cerimônia em homenagem a seu irmão, morto em 7 de outubro de 2023 na ofensiva do movimento islamista palestino Hamas.
Alertados pelos gritos, os passageiros entraram na cabine "e dominaram o sujeito", acrescentou Abecassis. Ela disse que, com base na conversa com a filha, havia "muito sangue" e os passageiros estavam "muito angustiados porque acharam que iriam morrer".
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Segundo o ministro da Segurança Nacional israelense, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, o pouso de emergência aconteceu por causa de um "terrorista" que "queria jogar o avião contra o solo e matar os 180 israelenses a bordo".