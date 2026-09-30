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FLYDUBAI

Piloto tentou matar copiloto em voo, diz mãe de passageira: 'Muito sangue'

A jovem viajava para Israel num voo da companhia aérea FlyDubai ara participar de uma cerimônia em homenagem a seu irmão; veja o relato

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AF
AFP FTP
AF
AFP FTP
Repórter
30/09/2026 09:33

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Aeronave da da FlyDubai
Um dos pilotos da FlyDubai "tentou matar o outro com uma faca" crédito: FlyDubai/Divulgação

Um voo da companhia aérea FlyDubai com destino a Tel Aviv teve que fazer uma escala na Arábia Saudita depois que um dos pilotos "tentou matar o outro com uma faca", afirmou à AFP a mãe de uma passageira israelense.

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"Minha filha me ligou (...) e disse que estava na Arábia Saudita. Ela disse que um piloto tentou matar o outro piloto com uma faca", declarou Yasmine Abecassis, enquanto aguardava o retorno de sua filha Miriam Shira Ohayon ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.




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A jovem viajava para Israel para participar de uma cerimônia em homenagem a seu irmão, morto em 7 de outubro de 2023 na ofensiva do movimento islamista palestino Hamas.




Alertados pelos gritos, os passageiros entraram na cabine "e dominaram o sujeito", acrescentou Abecassis. Ela disse que, com base na conversa com a filha, havia "muito sangue" e os passageiros estavam "muito angustiados porque acharam que iriam morrer".

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Segundo o ministro da Segurança Nacional israelense, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, o pouso de emergência aconteceu por causa de um "terrorista" que "queria jogar o avião contra o solo e matar os 180 israelenses a bordo".


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