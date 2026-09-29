Tubarão é flagrado em rua alagada durante tempestade nos EUA; veja

Um tubarão foi filmado nadando em uma rua inundada durante uma forte tempestade extratropical em Surf City, Nova Jersey, nos Estados Unidos. O registro, feito no sábado (26/9), repercutiu nas redes sociais. "Quando você pensava que esses filmes de ficção eram só ficção", comentou um internauta.

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As imagens mostram o animal parcialmente submerso, com a barbatana dorsal e parte do corpo visíveis. O tubarão se aproxima da entrada da garagem de uma casa e depois continua nadando pela área alagada. Em um vídeo divulgado pela ABC News, uma mulher pergunta: "É um tubarão?". Logo depois, ela reage: "Meu Deus, ele está vindo para cá!".

Espécie não apresenta risco

O animal foi identificado como um tubarão-liso (smooth dogfish) por Greg Skomal, pesquisador da Divisão de Pesca Marinha de Massachusetts, em entrevista à ABC News. Esta espécie é comum na região e não representa grande ameaça aos humanos.

Segundo o Florida Museum, o tubarão-liso pode atingir cerca de 1,5 metro e possui dentes pequenos, achatados e não cortantes. A espécie é encontrada em águas costeiras e baías, geralmente em profundidades menores que 18 metros. O tamanho reduzido e os dentes rombudos fazem com que não seja uma ameaça.

Inundação nos EUA

O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos já havia emitido um alerta para o risco de inundações costeiras na região. A tempestade fez com que a água da baía de Barnegat avançasse sobre as áreas residenciais, criando o cenário para o aparecimento do tubarão.

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Relatos posteriores à gravação indicam que o animal passou pela frente da residência, entrou na área da garagem e depois seguiu em direção a uma baía. A inundação resultou em ao menos uma morte e deixou milhares de pessoas sem eletricidade.