EUA mobilizam Pentágono contra "ameaças estrangeiras" nas Eleições de Meio de Mandato

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, assinou um memorando que mobiliza o Pentágono para atuar contra "ameaças estrangeiras" nas eleições de Meio de Mandato do país (Midterm). O documento foi assinado na última terça-feira (22/9) e divulgado nessa segunda-feira (28/9).

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A medida utiliza as estruturas do Departamento de Defesa para "defender a confiabilidade dos mecanismos eleitorais". O Comando Cibernético dos EUA e as Agências de Apoio ao Combate usarão suas capacidades de inteligência para impedir a interferência de "atores estrangeiros".

O Comando Cibernético também deve combater possíveis ameaças cibernéticas. Além disso, a Empresa de Inteligência de Defesa (DIE) foi mobilizada para coletar e produzir informações sobre ameaças ao processo eleitoral.

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Segundo o memorando, a ação deve seguir a legislação, os regulamentos, as determinações presidenciais e as diretrizes do Departamento de Defesa. Hegseth não especificou as possíveis ameaças nem as medidas que seriam tomadas em caso de interferência comprovada.

Eleições de Meio de Mandato

Em novembro, os Estados Unidos realizam as "Midterms", uma votação que pode definir os rumos do governo de Donald Trump. O pleito recebe esse nome por ocorrer no meio do mandato presidencial, que começou em janeiro de 2025.

Nesta votação, a população elegerá os integrantes do Congresso dos Estados Unidos, tanto para o Senado quanto para a Câmara. Na Câmara, todos os 435 assentos estão em disputa, pois os deputados cumprem mandatos de dois anos. No Senado, 35 dos 100 assentos estarão em jogo, com senadores cumprindo mandatos de seis anos.

O resultado definirá se o Partido Republicano manterá o controle das duas Casas, o que ajudaria Trump a aprovar sua agenda. Caso os democratas dominem o Congresso, poderão impedir as prioridades do presidente e abrir investigações contra ele.

A população também elegerá 36 governadores, inclusive em estados importantes para a eleição presidencial de 2028. Outras eleições estaduais para procurador-geral e secretários, além de mais de 6.000 eleições legislativas e propostas de emenda constitucional, também serão decididas.

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A votação acontecerá no dia 3 de novembro, sem segundo turno. O candidato com mais votos vence. O voto não é obrigatório nos EUA. Assim como na disputa presidencial, as "Midterms" possuem votações primárias, nas quais os partidos definem seus candidatos para cada vaga do Congresso.