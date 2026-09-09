Trump diz que guerra com Irã terminará "imediatamente" após eleições legislativas nos EUA

O presidente Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (9) que a guerra com o Irã terminará "imediatamente" depois das eleições legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos, previstas para novembro.

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Os dois lados retomaram as hostilidades nos últimos dias. O conflito, iniciado no fim de fevereiro com ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, provocou uma alta dos preços dos combustíveis para os americanos.

O cenário aumenta o temor de Trump e de seu Partido Republicano de uma dura derrota nas eleições legislativas, que renovarão toda a Câmara dos Representantes e um terço das cadeiras do Senado.

"Acho que a guerra terminará imediatamente depois das eleições", porque o Irã "já não consegue resistir por muito mais tempo", afirmou Trump à imprensa na pista da base aérea de Andrews, perto de Washington.

"Eles estão tentando desesperadamente influenciar a eleição", acrescentou o presidente.

Trump também estimou que, "logo depois das eleições, o preço do petróleo vai despencar".

Os democratas esperam tirar dos republicanos o controle das duas casas do Congresso.

Trump antecipou que "haverá muitas outras ofensivas" das forças americanas, após os ataques contra nove embarcações iranianas.

Na terça-feira, as Forças Armadas dos Estados Unidos — que mantêm um bloqueio aos portos iranianos em resposta ao fechamento do Estreito de Ormuz — anunciaram a destruição de cinco petroleiros em represália a ataques do Irã.

Em resposta, o Irã afirmou nesta quarta-feira que atacou mais de uma dezena de embarcações que tentavam atravessar o Estreito de Ormuz, o que provocou uma disparada dos preços do petróleo.

O barril do petróleo Brent superou hoje os 100 dólares pela primeira vez desde julho, enquanto o preço do gás europeu atingiu seu nível mais alto desde o início de 2023.

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