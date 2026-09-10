Trump promete US$ 5 mil para cada adulto se republicanos vencerem eleições

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu, nessa quarta-feira (9/9), pagar US$ 5 mil, o equivalente a cerca de R$ 25,5 mil, a cada adulto do país caso o Partido Republicano vença as eleições de meio de mandato em novembro.

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???????? Trump promete pagar US$ 5 mil a cada americano caso o Partido Republicano conquiste maioria na Câmara e no Senado nas eleições de meio de mandato.



O custo do programa pode chegar a cerca de US$ 1,3 trilhão. pic.twitter.com/9tynaekzts — Eixo Político (@eixopolitico) September 10, 2026

A promessa gerou questionamentos entre especialistas, uma vez que a legislação norte-americana proíbe autoridades de oferecerem verbas públicas a eleitores em troca de resultados eleitorais. Trump justificou a medida como um "incentivo" após o pleito.

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O anúncio foi feito em uma convenção do partido em Dallas, no Texas, a primeira da história voltada para os midterms, como são conhecidas as eleições que renovam a Câmara dos Deputados, parte do Senado e governos locais.

"Se os republicanos vencerem a Câmara dos Representantes e o Senado dos Estados Unidos... vou conceder um dividendo de US$ 5 mil a cada cidadão adulto dos Estados Unidos da América", declarou.

Custo e condições da proposta

Considerando que os EUA têm aproximadamente 270 milhões de cidadãos adultos, o montante total custaria aos cofres do país cerca de US$ 1,3 trilhão, o equivalente a R$ 6,6 trilhões.

O presidente chamou o benefício de "dividendos", que seriam distribuídos em função do que classificou como o sucesso da economia norte-americana em seu governo.

Trump impôs uma condição para o pagamento: "a única condição é que o dividendo que estamos concedendo seja gasto nos Estados Unidos da América", afirmou.

Ele não detalhou, contudo, como a proposta seria financiada, quem teria direito ao pagamento ou quando o benefício seria implementado se os republicanos vencerem.

O que está em jogo nas eleições

Em novembro, os cidadãos dos EUA vão às urnas para renovar todos os 435 assentos da Câmara dos Representantes e uma parte das vagas do Senado. O resultado definirá qual partido controlará o Congresso pelos próximos dois anos.

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Este controle influencia diretamente a capacidade de Trump de aprovar projetos e avançar com sua agenda de governo.