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'Violação extraordinária da soberania': congressistas americanos criticam pressão de Trump sobre o Brasil

Entenda a carta de 31 congressistas que lista sanções e exige que os EUA se comprometam a aceitar o resultado das eleições brasileiras

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
25/09/2026 10:23

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'Violação extraordinária da soberania': congressistas americanos criticam pressão de Trump sobre o Brasil
A gestão de Donald Trump é acusada de pressionar instituições brasileiras e colocar em risco a parceria estratégica entre os países crédito: Reuters

Um grupo de 31 congressistas dos Estados Unidos acusa a gestão de Donald Trump de tentar pressionar instituições brasileiras e colocar em risco a parceria estratégica entre os dois países. A denúncia foi formalizada em um documento enviado nesta quinta-feira (29).

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Na carta, os políticos exigem que os EUA assumam o compromisso de reconhecer e aceitar o resultado das eleições brasileiras, marcadas para outubro.

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Ações listadas no documento

Os congressistas citam uma série de ações que, segundo eles, configuram a pressão americana. Entre as principais estão:

  • as duas edições do tarifaço contra os produtos brasileiros;

  • as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e outros membros da corte e do governo de Luiz Inácio Lula da Silva;

  • a classificação das facções Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

Os autores da carta condenam o uso de tarifas e sanções como forma de retaliação e pressão sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Eles também questionam os critérios legais usados para aplicar a Lei Magnitsky contra autoridades brasileiras.

“As ações do governo Trump constituíram uma violação extraordinária da soberania nacional do Brasil e uma tentativa flagrante de pressionar as autoridades brasileiras em relação a um processo judicial em andamento”, diz o documento.

Segundo o grupo, as medidas foram tomadas ignorando propostas de cooperação bilateral feitas pelo governo Lula. A decisão também alimenta temores de sanções financeiras ou até de intervenção militar, com base em declarações da então porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, sobre o "poderio militar" dos EUA.

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O documento lembra ainda a recusa de visto a dois oficiais do Departamento de Estado, Riley Barnes e Samuel Samson, pelo Itamaraty. A diplomacia brasileira alegou que a dupla tinha a intenção de colocar em dúvida a integridade do sistema eletrônico de votação.


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