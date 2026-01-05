Pentágono inicia procedimento para sancionar senador por vídeo 'sedicioso'

O Pentágono iniciou um processo administrativo contra o senador democrata Mark Kelly, ex-piloto do Exército, por ter feito apelos aos militares para que desobedecessem "ordens ilegais" da Casa Branca, informou o secretário de Defesa, Pete Hegseth, nesta segunda-feira (5).

"Kelly, junto com outros cinco membros do Congresso, publicou um vídeo imprudente e sedicioso que tinha claramente a intenção de minar a ordem e a disciplina militar", afirmou Hegseth em uma publicação no X.

Em resposta ao vídeo de novembro e a outras declarações, o Pentágono iniciou um procedimento que contempla a redução da patente do senador quando ele se aposentar, segundo Hegseth, que também "emitiu uma carta de censura formal na qual descreve toda a conduta imprudente e indevida do capitão (por ora) Kelly".

O político do Arizona respondeu no X que Hegseth "quer enviar a mensagem a todos os militares reformados de que, se disserem algo de que ele ou Donald Trump não gostem, vão atrás deles. É ultrajante".

Em um vídeo publicado em novembro, seis legisladores democratas que trabalharam nas Forças Armadas ou nos serviços de inteligência afirmaram que "o governo Trump está colocando militares e profissionais da comunidade de inteligência contra os cidadãos americanos".

"Neste momento, as ameaças à nossa Constituição não vêm apenas do exterior, mas também daqui mesmo, de nosso próprio país", disseram os seis legisladores, acrescentando, ainda, que "as ordens legais podem ser rejeitadas".

