'Incidente' no aeroporto de Abu Dhabi deixa um morto e 7 feridos

AFP
AFP
Repórter
28/02/2026 21:13

Ao menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um "incidente" no aeroporto de Abu Dhabi, anunciou o gestor do terminal em meio aos ataques de mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outras monarquias do Golfo.

"A Abu Dhabi Airports confirmou um incidente no aeroporto internacional Zayed que provocou a morte de um cidadão asiático e deixou sete feridos", informou a gestora do terminal.

Os Emirados Árabes Unidos foram alvo de 137 mísseis e 209 drones lançados pelo Irã, indicou o Ministério da Defesa. Outro civil morreu em Abu Dhabi pela queda de destroços de mísseis.

Um "incidente" também foi registrado no aeroporto de Dubai, onde foram reportados danos e quatro trabalhadores feridos.

Tópicos relacionados:

aviacao conflito emirados eua ira israel

