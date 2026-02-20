Tripulação de voo passa mal após comer balas com maconha

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Três tripulantes da British Airways passaram mal depois de um voo entre Londres, no Reino Unido, e Los Angeles, nos Estados Unidos. Um passageiro presenteou a tripulação de cabine com um pacote de balas de goma, como forma de agradecimento pelo serviço. O doce, no entanto, continha THC, o principal composto psicoativo da cannabis.
O caso aconteceu no último dia 11 de fevereiro, mas só foi divulgado agora. Segundo relatos da imprensa internacional, enquanto seguiam de ônibus para o hotel, alguns membros da equipe consumiram as balas. Pouco depois, começaram a passar mal. Exames apontaram que os doces continham até 300 miligramas de THC.
Três tripulantes teriam ingerido a maior parte das gomas e apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação. Eles precisaram ser hospitalizados. Segundo relatos divulgados pela imprensa britânica, os tripulantes se recuperaram e passam bem.
Em nota enviada à imprensa, um porta-voz da companhia afirmou que “um pequeno número de membros da nossa tripulação relatou ter se sentido mal no hotel e já se recuperou”. A empresa acrescentou que “uma tripulação substituta foi enviada para operar o voo de volta” e que “não houve impacto para os clientes”.
Devido ao episódio, os profissionais afetados não puderam atuar no voo de retorno no dia seguinte e foram transportados posteriormente “como passageiros” em outra aeronave.
A British Airways reforçou que seus regulamentos “proíbem o porte e o uso de maconha, seja recreativa ou medicinal, em todos os voos”. Até o momento, “não há indícios de irregularidade por parte dos tripulantes”, já que o consumo teria ocorrido de forma involuntária.
A companhia agora tenta identificar o passageiro que ofereceu as balas. O caso, embora descrito por alguns como “quase cômico”, acendeu um alerta interno sobre segurança e protocolos. Se o consumo tivesse ocorrido ainda durante o voo, “as consequências poderiam ter sido mais graves”.
Nos Estados Unidos, autoridades federais ressaltam que a posse de maconha “continua ilegal sob a lei federal”, mesmo em estados onde o uso é permitido localmente, e que casos podem ser encaminhados às forças de segurança.
Um piloto da companhia egípcia Sky Vision Airlines morreu durante um voo e o copiloto teve que fazer um pouso de emergência num percurso entre África e Ásia.
Divulgação
O voo NE-130 tinha saído do aeroporto do Cairo (foto), no Egito, e iria para a cidade de Taif, na Arábia Saudita.
Reprodução do site .pinterest.com/pin/
O episódio, que assustou os passageiros, aconteceu no dia 12/6/2024 e foi divulgado dias depois pela mídia. O FLIPAR mostrou na ocasião e republica para quem não viu.
Divulgação
O site The Aviation Herald, que registra incidentes aéreos no mundo inteiro, conta que o co-piloto avisou aos passageiros pelo sistema de som que o comandante havia morrido e, por isso, seria necessário desviar a rota e aterrissar.
Reprodução X
Um diretor da Sky Airlines explicou que o aviso foi necessário para que não houvesse pânico quando as pessoas percebessem a mudança do percurso (que costuma ser exibido durante o voo).
StockSnap/Pixabay
O avião onde o incidente aconteceu é um Airbus A320. O modelo foi usado em voos no Brasil pela Itapemirim Transportes Aéreos, mas, depois que a empresa encerrou a atividade, o avião seguiu para empresas estrangeiras.
Reprodução YouTUbe Aviões e Músicas
O diretor da Skylines disse que o comandante que sofreu mal súbito havia se submetido a um exame médico em março de 2024.
Pixabay
A Sky Vision Airlines é uma companhia aérea privada egípcia que começou a operar em 2023 e tem sede no Cairo , Egito .
Divulgação
A empresa faz voos regulares e fretados do Egito. Planeja se concentrar no mercado de fretamento na África e no Oriente Médio e, a longo prazo, tem planos de usar aviões A330s para fazer destinos mais distantes na Ásia
Divulgação
Por causa da morte do piloto, o avião que fazia o voo NE 130 teve que pousar em Jeddah, na Arábia Saudita.
Yasser.Bakhsh wikimedia commons
Jeddah, também chamada no Brasil de Gidá, fica no litoral do Mar Vermelho e abriga o maior porto do país.
Gregor Rom - wikimedia commons
É considerada a capital comercial da Arábia Saudita e a mais rica cidade do Oriente Médio e da Ásia Ocidental. Uma torre de 1.008 metros de altura, a mais alta do mundo, é um dos cartões postais da cidade.
Divulgação
Jeddah tem cerca de 4 milhões de habitantes e é a segunda maior cidade da Arábia Saudita (perdendo apenas para a capital Riad)
Mohammad Waqas Ahmad wikimedia commons
Em 2014, o centro histórico de Jeddah, que inclui o monumento Porta para Meca, recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco.
Tahir mq wikimedia commos
Taif – ou Taife – é uma cidade de 580 mil habitantes, a uma altitude de 1.879 metros, que fica na região de Meca. Ou seja, uma área que costuma receber peregrinos muçulmanos vindos de diversas partes do mundo.
budakkelantan/ - wikimedia commons
Isso porque a peregrinação a Meca tem que ser feita, pelo menos uma vez na vida, por todos os seguidores do Islamismo que tenham condições financeiras e de saúde para a viagem.
MrJoker07 wikimedia commons
O portal FlightRadar24, que monitora os voos pelo mundo, publicou a trajetória do avião da Sky Vision Airlines que foi percorrida no incidente em que o piloto morreu.
Reprodução/FlightRadar24