Tripulação de voo passa mal após comer balas com maconha

Três tripulantes da British Airways passaram mal depois de um voo entre Londres, no Reino Unido, e Los Angeles, nos Estados Unidos. Um passageiro presenteou a tripulação de cabine com um pacote de balas de goma, como forma de agradecimento pelo serviço. O doce, no entanto, continha THC, o principal composto psicoativo da cannabis.

O caso aconteceu no último dia 11 de fevereiro, mas só foi divulgado agora. Segundo relatos da imprensa internacional, enquanto seguiam de ônibus para o hotel, alguns membros da equipe consumiram as balas. Pouco depois, começaram a passar mal. Exames apontaram que os doces continham até 300 miligramas de THC.

Três tripulantes teriam ingerido a maior parte das gomas e apresentaram sintomas compatíveis com intoxicação. Eles precisaram ser hospitalizados. Segundo relatos divulgados pela imprensa britânica, os tripulantes se recuperaram e passam bem.

Em nota enviada à imprensa, um porta-voz da companhia afirmou que “um pequeno número de membros da nossa tripulação relatou ter se sentido mal no hotel e já se recuperou”. A empresa acrescentou que “uma tripulação substituta foi enviada para operar o voo de volta” e que “não houve impacto para os clientes”.

Devido ao episódio, os profissionais afetados não puderam atuar no voo de retorno no dia seguinte e foram transportados posteriormente “como passageiros” em outra aeronave.

A British Airways reforçou que seus regulamentos “proíbem o porte e o uso de maconha, seja recreativa ou medicinal, em todos os voos”. Até o momento, “não há indícios de irregularidade por parte dos tripulantes”, já que o consumo teria ocorrido de forma involuntária.

A companhia agora tenta identificar o passageiro que ofereceu as balas. O caso, embora descrito por alguns como “quase cômico”, acendeu um alerta interno sobre segurança e protocolos. Se o consumo tivesse ocorrido ainda durante o voo, “as consequências poderiam ter sido mais graves”.

Nos Estados Unidos, autoridades federais ressaltam que a posse de maconha “continua ilegal sob a lei federal”, mesmo em estados onde o uso é permitido localmente, e que casos podem ser encaminhados às forças de segurança.

