Laptop 'some' em avião e força retorno de voo internacional

Um voo da United Airlines que ia dos Estados Unidos para Roma precisou dar meia-volta por causa de um laptop. O computador perdido por um passageiro, que caiu em um local inacessível da aeronave e gerou um alerta de segurança. A história aconteceu no dia 15 de outubro e só agora veio à tona.

O avião, um Boeing 767 com 216 passageiros, sobrevoava a costa dos EUA quando o piloto tomou a decisão de retornar ao Aeroporto Internacional de Dulles, em Washington. O aparelho havia escorregado para trás de um painel da cabine, caindo em uma fresta que leva diretamente ao compartimento de carga.

Em comunicação com o controle de tráfego aéreo, o piloto explicou que, por precaução, retornaria para localizar o dispositivo. O principal receio era a bateria de lítio do laptop, que estava ligado quando caiu. A área onde o aparelho se alojou não possui sistema de supressão de incêndio.

“Não sabemos o estado dele, não podemos acessá-lo, não podemos vê-lo”, afirmou o piloto à tripulaçãoo. Ele destacou que não se tratava de uma emergência, mas de uma medida para garantir a segurança de todos antes de cruzar o oceano Atlântico.

Risco das baterias de lítio

Após o pouso, equipes de manutenção conseguiram encontrar o laptop. A aeronave passou por uma inspeção e decolou novamente para Roma, chegando ao destino com cerca de quatro horas e meia de atraso.

As baterias de lítio, presentes em celulares, notebooks e outros eletrônicos, podem superaquecer e causar incêndios. Por isso, companhias aéreas adotam regras rígidas. A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) proíbe que baterias sobressalentes e cigarros eletrônicos sejam despachados em bagagens.

Outros casos semelhantes já ocorreram. Recentemente, dois voos da Air France retornaram por causa de celulares perdidos por passageiros. O risco é que um dispositivo preso em um espaço apertado, como no mecanismo de um assento, sofra pressão, aqueça e pegue fogo, representando um perigo considerável a bordo.

