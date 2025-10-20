Assine
ACIDENTE AÉREO

Avião derrapa em pista de aeroporto e mata duas pessoas

Funcionários do aeroporto de Hong Kong faziam patrulha quando avião de carga perdeu o controle, desviou e atingiu o carro de segurança

CB
Correio Braziliense
CB
Correio Braziliense
Repórter
20/10/2025 12:16

Um Boeing 747-400 de carga da ACT Airlines, alugado pela Emirates SkyCargo, é visto na água após sair da pista durante o pouso na pista norte do Aeroporto Internacional de Hong Kong em 20 de outubro de 2025
Um Boeing 747-400 de carga da ACT Airlines, alugado pela Emirates SkyCargo, é visto na água após sair da pista durante o pouso na pista norte do Aeroporto Internacional de Hong Kong em 20 de outubro de 2025 crédito: PETER PARKS / AFP

Um avião de carga saiu da pista, nesta segunda-feira (20/10), durante o pouso em Hong Kong. A aeronave atingiu um carro de segurança e caiu no mar. Dois funcionários do aeroporto morreram no acidente.

O Aeroporto Internacional de Hong Kong disse que está empenhado em trabalhar em estreita colaboração com todas as autoridades para garantir uma investigação aprofundada sobre o acidente.

A aeronave de carga envolvida no acidente é um Boeing 747-400 da companhia ACT Airlines, alugado pela Emirates SkyCargo. O voo chegava de Dubai.

"Estamos profundamente tristes com a trágica perda de dois queridos colegas no incidente desta manhã na Pista Norte. Ambos foram membros dedicados da nossa família do aeroporto, tendo servido com compromisso durante muitos anos. É difícil expressar em palavras o quão profundamente esta perda nos afeta", disse o aeroporto.

Os funcionários estavam realizando tarefas de patrulha fora da zona da pista quando o avião de carga perdeu o controle, desviou da pista e atingiu o carro de segurança.

Com informações da AFP*

