Queda de avião mata arquiteto de renome mundial e cineastas brasileiros

Um acidente aéreo deixou quatro mortos na zona rural de Aquidauana (MS), na região do Pantanal, na noite dessa terça-feira (23/9). Entre as vítimas estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial, e os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. O piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, também morreu.

A queda aconteceu na área da Fazenda Barra Mansa, local turístico conhecido por receber visitantes do Brasil e do exterior e que foi cenário da novela “Pantanal”, da TV Globo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave de pequeno porte pegou fogo depois da queda. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado foram acionadas para atender à ocorrência. O local do acidente fica a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande (MS).

Quem são as vítimas?

Kongjian Yu, arquiteto: era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape, um dos maiores do mundo. Ele revolucionou a arquitetura paisagística ao criar o conceito das “cidades-esponja” – espaços urbanos planejados para absorver, limpar e reutilizar águas da chuva, reduzindo impactos de enchentes. Com doutorado pela Universidade de Harvard (EUA) e reconhecido por projetos em mais de 70 cidades, Yu também atuava como consultor do governo chinês. Ele estava no Brasil para a Bienal de Arquitetura e uma missão no Pantanal sul-mato-grossense;

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta: especializado em documentários e narrativas de não-ficção, integrava a Olé Produções, em São Paulo. Entre seus trabalhos mais recentes estão a série “Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia”, indicada ao Emmy Internacional pela Pacha Films e HBO, e “To win or to win”, sobre o clube árabe Al Nassr FC, produzida para o grupo MBC/Shahid. Também dirigiu o documentário “Paisagem Concreta”, exibido em festivais internacionais, e a série “Algo no espaço”, sobre artistas contemporâneos brasileiros.

Rubens Crispim Jr., documentarista: formado em Artes Plásticas pela ECA-USP, atuava como documentarista, diretor de fotografia e produtor independente. Fundou a produtora Poseídos, e trabalhou para canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte1, TV Globo e TV Cultura. Em 2006, venceu o reality “Projeto” 48 (TNT) e realizou seu primeiro curta, “Os 400 golpes”, exibido em toda a América Latina. Entre suas produções, destaca-se “Segue o baile Bixiga 70,” disponível no Canal Brasil e em plataformas de streaming. De 2019 a 2023, coordenou o setor audiovisual da Amigos da Arte, organização responsável por milhares de atividades culturais em São Paulo. Nos últimos anos, dedicou-se à documentação de exposições na Pinacoteca.

Marcelo Pereira de Barros: proprietário e piloto da aeronave, Barros também morreu no acidente.

Gravação de documentário

De acordo com o g1, Ferraz e Kongjian Yu estavam juntos na produção de um documentário sobre as cidades-esponja, conceito criado pelo arquiteto chinês. Em entrevista ao jornal O Globo em 2024, após as enchentes no Rio Grande do Sul, Yu havia reforçado a importância de medidas de adaptação climática, como o controle do desmatamento e o planejamento urbano sustentável.

Este foi o segundo acidente aéreo registrado no Pantanal em setembro. No último dia 16, o médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos morreu na queda da aeronave que pilotava, em Corumbá (MS).