TRAGÉDIA

Queda de avião mata arquiteto de renome mundial e cineastas brasileiros

Acidente aéreo deixou quatro mortos, entre eles o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
24/09/2025 08:40

Avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul
Avião de pequeno porte caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal de Mato Grosso do Sul

Um acidente aéreo deixou quatro mortos na zona rural de Aquidauana (MS), na região do Pantanal, na noite dessa terça-feira (23/9). Entre as vítimas estão o arquiteto chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores nomes da arquitetura mundial, e os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr. O piloto e proprietário da aeronave, Marcelo Pereira de Barros, também morreu.

A queda aconteceu na área da Fazenda Barra Mansa, local turístico conhecido por receber visitantes do Brasil e do exterior e que foi cenário da novela “Pantanal”, da TV Globo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave de pequeno porte pegou fogo depois da queda. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado foram acionadas para atender à ocorrência. O local do acidente fica a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande (MS).

Quem são as vítimas?

O arquiteto chinês Kongjian Yu, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros
O arquiteto chinês Kongjian Yu, o documentarista Luiz Ferraz, o diretor de fotografia Rubens Crispim Jr. e o piloto Marcelo Pereira de Barros

  • Kongjian Yu, arquiteto: era professor da Universidade de Pequim e diretor do escritório Turenscape, um dos maiores do mundo. Ele revolucionou a arquitetura paisagística ao criar o conceito das “cidades-esponja” – espaços urbanos planejados para absorver, limpar e reutilizar águas da chuva, reduzindo impactos de enchentes. Com doutorado pela Universidade de Harvard (EUA) e reconhecido por projetos em mais de 70 cidades, Yu também atuava como consultor do governo chinês. Ele estava no Brasil para a Bienal de Arquitetura e uma missão no Pantanal sul-mato-grossense; 

  • Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, cineasta: especializado em documentários e narrativas de não-ficção, integrava a Olé Produções, em São Paulo. Entre seus trabalhos mais recentes estão a série “Dossiê Chapecó: o jogo por trás da tragédia”, indicada ao Emmy Internacional pela Pacha Films e HBO, e “To win or to win”, sobre o clube árabe Al Nassr FC, produzida para o grupo MBC/Shahid. Também dirigiu o documentário “Paisagem Concreta”, exibido em festivais internacionais, e a série “Algo no espaço”, sobre artistas contemporâneos brasileiros.

  • Rubens Crispim Jr., documentarista: formado em Artes Plásticas pela ECA-USP, atuava como documentarista, diretor de fotografia e produtor independente. Fundou a produtora Poseídos, e trabalhou para canais como Discovery Channel, National Geographic, Arte1, TV Globo e TV Cultura. Em 2006, venceu o reality “Projeto” 48 (TNT) e realizou seu primeiro curta, “Os 400 golpes”, exibido em toda a América Latina. Entre suas produções, destaca-se “Segue o baile Bixiga 70,” disponível no Canal Brasil e em plataformas de streaming. De 2019 a 2023, coordenou o setor audiovisual da Amigos da Arte, organização responsável por milhares de atividades culturais em São Paulo. Nos últimos anos, dedicou-se à documentação de exposições na Pinacoteca.

  • Marcelo Pereira de Barros: proprietário e piloto da aeronave, Barros também morreu no acidente.

Gravação de documentário

De acordo com o g1, Ferraz  e Kongjian Yu estavam juntos na produção de um documentário sobre as cidades-esponja, conceito criado pelo arquiteto chinês. Em entrevista ao jornal O Globo em 2024, após as enchentes no Rio Grande do Sul, Yu havia reforçado a importância de medidas de adaptação climática, como o controle do desmatamento e o planejamento urbano sustentável.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este foi o segundo acidente aéreo registrado no Pantanal em setembro. No último dia 16, o médico ortopedista e pecuarista Ramiro Pereira de Matos morreu na queda da aeronave que pilotava, em Corumbá (MS).

