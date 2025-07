Shopping invadido por carro foi atingido por avião em 2009

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Shopping Flamboyant, localizado em Goiânia (GO), foi invadido por um carro nesta segunda-feira (21/7). O motorista entrou pelo segundo andar do centro de compras, quebrando uma porta de vidro e circulando pelos corredores. O caso chamou atenção nas redes sociais — mas não é a primeira vez que o local se vê no centro de um episódio de impacto.

Em março de 2009, o estacionamento do mesmo shopping foi o cenário de uma tragédia aérea: um avião monomotor foi jogado contra o estacionamento do local por um homem que não tinha licença para pilotar. O caso terminou com duas mortes e pelo menos 23 veículos destruídos.

No dia 12 de março daquele ano, Kléber Barbosa da Silva, de 32 anos, sequestrou a própria filha, Penélope Barbosa, de cinco anos, após agredir e abandonar sua esposa na BR-060.

Ele seguiu até o Aeroclube de Luziânia (DF), onde convenceu um instrutor de voo a liberar um monomotor Tupi, de prefixo PT-VFI, sob a alegação de que faria um voo panorâmico com a criança. No entanto, segundo relatos, Kléber rendeu o instrutor com uma arma e decolou sozinho com a filha.

Sem treinamento formal nem autorização para voar, Kléber pilotou a aeronave em direção a Goiânia. Durante cerca de 40 minutos, fez manobras perigosas e voos rasantes sobre prédios da cidade, sendo acompanhado por aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Polícia Militar. Apesar das tentativas de comunicação, ele não respondeu aos chamados.

Por fim, ele lançou o avião contra o estacionamento do Shopping Flamboyant, a apenas 10 metros da entrada principal. Kléber e Penélope morreram na hora. Ninguém ficou ferido no solo; 23 veículos foram atingidos.

Homicídio culposo

O caso causou comoção e gerou um inquérito que responsabilizou o instrutor de voo por homicídio culposo, sob a justificativa de negligência ao permitir que o homem assumisse os controles da aeronave. A Polícia Civil não encontrou provas de que o instrutor tivesse sido ameaçado com uma arma, como alegou inicialmente.

Mais de 15 anos depois, o shopping voltou a ser destaque ao ser invadido por um carro. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo entra no segundo andar, quebra a porta de vidro e segue pelos corredores. O motorista foi perseguido por seguranças até ser contido.

A Polícia Civil informou que o condutor foi preso em flagrante e será investigado por perigo para a vida e dano qualificado com violência à pessoa ou grave ameaça, além de infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro por trafegar em alta velocidade em área de grande movimentação. O nome dele não foi divulgado.

Em nota, o Shopping Flamboyant informou que sua equipe de segurança agiu rapidamente e acionou a Polícia Militar, que conduziu o homem aos procedimentos legais. Ninguém ficou ferido no episódio.