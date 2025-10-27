Assine
Ecologistas que tentaram sujar avião de Taylor Swift em Londres pegam prisão condicional

AFP
AFP
Repórter
27/10/2025 17:57

Dois ativistas ambientais que sujaram com tinta aviões privados em um aeroporto de Londres, pensando que vandalizavam o de Taylor Swift, foram condenadas nesta segunda-feira (27) à prisão condicional no Reino Unido.

Em 20 de junho de 2024, ao amanhecer, Jennifer Kowalski, de 29 anos, e Cole Macdonald, de 23, ambas integrantes do grupo Just Stop Oil, entraram na zona de estacionamento privado do aeroporto de Stansted, no nordeste de Londres, armadas com extintores cheios de pintura laranja.

Com sua ação, queriam denunciar a pegada de carbono da superstar americana, que estava na capital britânica para realizar apresentações de sua turnê mundial.

Mas o avião de Taylor Swift não estava no local naquele momento, segundo a polícia.

As duas ativistas sujaram com tinta dois aviões, um de uma companhia de seguros e outro de um grupo de investimento, e depois foram detidas.

As duas foram condenadas nesta segunda-feira a penas de prisão com suspensão da execução da pena: cinco meses para Jennifer Kowalski, já condenada por manifestações na Escócia, além de uma multa de 480 libras (cerca de R$ 3.500); e seis semanas para Cole Macdonald.

As duas mulheres, que trouxeram seus pertences pessoais caso precisassem ir para a prisão, se abraçaram durante a leitura do veredicto.

O grupo Just Stop Oil anunciou em março que estava abandonando suas ações para concentrar seus esforços em apoiar seus ativistas encarcerados, em coordenação com outras ONGs.

