Avião retorna ao solo na França após homem tentar entrar na cabine do piloto

23/08/2025 10:48

Um avião da Easyjet que viajava da França para Portugal teve que pousar pouco depois de decolar na sexta-feira porque um passageiro em delírio tentou forçar sua entrada na cabine do piloto, reportaram a polícia francesa e a companhia aérea neste sábado (23).

O incidente ocorreu pouco depois da aeronave decolar da cidade francesa de Lyon com destino ao Porto.

O homem foi dominado por outros passageiros e detido até que o avião pousasse novamente em Lyon, segundo a polícia francesa. 

"O voo EJU4429 de Lyon para Porto retornou a Lyon pouco depois da decolagem devido ao comportamento de um passageiro a bordo", confirmou a Easyjet em um comunicado. 

"O voo foi recebido pela polícia na chegada e, uma vez que o passageiro foi retirado, continuou para o Porto", acrescentou a companhia aérea.

A polícia disse que o homem, um cidadão português de 26 anos, foi submetido a exames médicos e sofria de tonturas e delírios. Em seguida, foi internado em um hospital local.

