MANOBRAS

Dois aviões da Delta colidem em taxiamento em aeroporto

Uma comissária de bordo ficou ferida, passageiros não sofreram danos; operações do aeroporto não foram afetadas

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
02/10/2025 11:43

Aviões colidiram durante manobra em solo
Aviões colidiram durante manobra em solo crédito: Redes sociais

Dois aviões da companhia aérea Delta colidiram durante o procedimento de taxiamento no Aeroporto LaGuardia, em Nova York, na noite desta quarta-feira (1º/10).  De acordo com a Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey, uma comissária de bordo sofreu ferimentos leves e foi levada a um hospital, sem risco de morte. Nenhum passageiro ficou ferido.

A Delta classificou o caso como uma “colisão em baixa velocidade”. Segundo comunicado da companhia, a asa de uma aeronave que se preparava para decolar rumo a Roanoke, Virgínia, atingiu a fuselagem de um avião que chegava de Charlotte, Carolina do Norte. Ambos os voos eram operados pela Endeavor Air, subsidiária da Delta.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) informou que o acidente ocorreu pouco antes das 22h, no cruzamento das pistas de táxi M e A. O voo 5047, vindo de Charlotte, taxiava para o portão de desembarque quando atingiu o voo 5155, que aguardava autorização para decolar.

O voo 5155 transportava 28 passageiros e quatro tripulantes. Já o voo 5047 levava 57 passageiros e quatro tripulantes.

Taxiamento é o deslocamento realizado em solo pelo avião, geralmente após o pouso ou antes da decolagem, até o portão de embarque ou a cabeceira da pista, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Relatos de bordo

Um produtor da CBS News, que estava no voo 5047, registrou imagens do impacto. No vídeo, um piloto é ouvido dizendo pelo interfone: “Parece que uma aeronave colidiu conosco”.

O jornalista Joey Annunziato descreveu o som do impacto como o de “uma lata de sardinha sendo aberta”. Ele contou que a colisão foi “bastante violenta” e que os passageiros só entenderam o que havia acontecido ao olharem pela janela e verem os danos na asa.

Após o acidente, os passageiros foram desembarcados e transportados de ônibus. A Delta informou que ofereceu acomodação em hotéis e remarcação de voos para os clientes afetados. “As equipes da Delta em nosso hub Nova York-LaGuardia estão trabalhando para garantir que nossos clientes sejam atendidos após duas aeronaves da Delta Connection se envolverem em uma colisão em baixa velocidade durante o taxiamento. A segurança de nossos clientes e funcionários está em primeiro lugar. Pedimos desculpas pela experiência”, declarou a empresa em comunicado.

A Autoridade Portuária afirmou que as demais operações do aeroporto não foram afetadas.

O que é taxiamento?

  • Taxiamento é o movimento do avião em solo, deslocando-se pela pista ou pelo pátio do aeroporto, sem decolar ou pousar; 
  • É essencial para o fluxo seguro de aeronaves nos aeroportos, garantindo que decolagens e pousos ocorram de forma organizada e sem acidentes;
  • Ocorre após o pouso (o avião se dirige ao portão de desembarque de passageiros) e antes da decolagem (a aeronave se move do portão até a cabeceira da pista);
  •  O taxiamento é monitorado e autorizado pelo controle de tráfego aéreo, que orienta pilotos sobre rotas e prioridades;
  • Geralmente, o avião se desloca em baixa velocidade, suficiente apenas para se mover com segurança em solo;
  • Durante o taxiamento, os pilotos devem seguir sinais de solo, luzes, marcações das pistas e instruções da torre para evitar colisões;
    Equipamentos usados:
  • Trem de pouso: suporta o peso da aeronave em solo;
  • Rodas direcionais e freios: permitem manobrar com segurança;
  • Sistemas de navegação em solo: ajudam em aeroportos grandes e complexos.

taxiamento

