Promotoria de Nova York pede mais de 11 anos de prisão para P.Diddy

Um promotor de Nova York pediu nesta terça-feira (30) uma pena superior a 11 anos de prisão para o astro do hip-hop P. Diddy, absolvido em julho das acusações mais graves de violência sexual apresentadas contra ele.

Sean Combs, seu nome real, está atualmente detido e conhecerá sua sentença na sexta-feira diante do tribunal de Nova York que o julgou.

Aos 55 anos, Combs foi acusado de obrigar duas ex-namoradas a manter relações sexuais não desejadas com outros homens, contando para isso com a ajuda de funcionários próximos que o encobriam e protegiam.

No início de julho, foi absolvido das acusações de associação ilícita e tráfico sexual, as mais graves, puníveis com prisão perpétua. No entanto, foi considerado culpado de dois crimes de tráfico de pessoas para fins de prostituição.

O promotor federal Jay Clayton justificou a pena solicitada afirmando que "seus crimes são graves e, em vários casos semelhantes, resultaram em condenações superiores a dez anos".

"Também é necessária uma pena substancial de prisão neste caso porque o réu não demonstra arrependimento", escreveu Clayton.

Segundo o promotor, Combs "tenta apresentar décadas de abusos como simples consequência de relações mutuamente tóxicas. Mas nada é 'mútuo' em uma relação na qual uma das partes detém todo o poder".

A defesa do rapper e empresário pediu na semana passada que a pena não ultrapasse 14 meses de reclusão, o que permitiria sua libertação antes do fim do ano, levando em conta o período já cumprido em prisão preventiva.

