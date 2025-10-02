Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Aviões colidem no aeroporto LaGuardia de Nova York

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/10/2025 06:08

compartilhe

SIGA

Dois aviões operados por uma subsidiária da Delta colidiram na quarta-feira (1) na pista do aeroporto LaGuardia de Nova York, informaram as autoridades e a companhia aérea.

O incidente, que envolveu dois aviões da Endeavor Air, ocorreu às 21h58 locais (22h58 de Brasília) quando um estava pousando e o outro se preparava para decolar, segundo um comunicado da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey. 

Uma pessoa foi levada ao hospital após sofrer "lesões que não ameaçam sua vida", acrescenta a nota. A Delta informou sobre um ferimento leve em um comissário de bordo.

A autoridade portuária indicou que as operações em LaGuardia, um dos aeroportos mais movimentados dos Estados Unidos, não foram interrompidas.

A Delta, empresa matriz da Endeavor Air, afirmou que "trabalhará com todas as autoridades para revisar" as medidas de segurança após o acidente, que descreveu como "uma colisão de baixa velocidade enquanto circulavam pela pista".

Citando informações preliminares, a Delta informou que a asa do avião que estava circulando antes da decolagem para Roanoke, Virginia, fez "contato com a fuselagem da aeronave que estava pousando".

Os dois aviões transportavam um total de 93 passageiros e membros da tripulação, acrescentou a Delta.

ami/mjw/pb/arm/fp

Tópicos relacionados:

acidente avioes eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay