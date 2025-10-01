Prédio de 20 andares desaba parcialmente no Bronx, em Nova York

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um prédio de 20 andares localizado no Bronx, em Nova York, nos Estados Unidos, desabou parcialmente na manhã desta quarta-feira (1º/10), conforme informou o Corpo de Bombeiros da cidade. Imagens que circulam em redes sociais mostram o momento em que parte da estrutura cede em questão de segundos.

De acordo com as autoridades, não há relatos de feridos. A área afetada corresponde a um poço de incinerador do edifício, e nenhuma parte residencial foi atingida. Segundo informações da CBS News, o desabamento pode ter sido causado por uma explosão de gás.

O edifício integra um conjunto habitacional público da cidade. Chamadas para o serviço de emergência começaram pouco depois das 8h (horário local), e, quando os agentes chegaram, encontraram parte do prédio no chão.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, afirmou em redes sociais que foi informado sobre a emergência e pediu que os moradores evitem a região. “As autoridades seguem avaliando a situação”, escreveu.

A Autoridade de Habitação da Cidade de Nova York (NYCHA) até agora não se manifestou sobre o ocorrido. Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros de Nova York (FDNY), uma missão de busca e resgate está em andamento.

Imagens de helicóptero divulgadas pela WABC, afiliada da CNN, mostram que um canto do prédio de habitação social foi danificado, com a parede parcialmente descolada. Equipes de resgate estão no telhado do edifício, escalando pilhas de tijolos para verificar a estrutura.

“Equipes de emergência estão no local do desabamento de um prédio na área do acidente. É esperada a presença de destroços, fumaça, poeira, veículos de emergência e tráfego na área”, recomendaram as autoridades.

O FDNY permanece no local monitorando a situação e realizando todos os procedimentos de segurança necessários.