Autoridades temem presença de mais de 90 pessoas nos escombros de escola que desabou na Indonésia

AFP
AFP
01/10/2025 06:05

Noventa e uma pessoas podem estar presas sob os escombros de uma escola que desabou na ilha de Java, a principal da Indonésia, informaram as autoridades, enquanto prosseguem as operações de busca por sobreviventes.

A escola islâmica da cidade de Sidoarjo desabou na segunda-feira, quando os estudantes se reuniram para as orações vespertinas, segundo a imprensa local.

"Com base nos dados de presença dos estudantes, 91 pessoas estariam soterradas sob os escombros do edifício", declarou Abdul Muhari, porta-voz da Agência Nacional de Desastres e Mitigação, em um comunicado divulgado na noite de terça-feira.

Algumas horas antes, o governo anunciou o balanço de três mortos e 38 desaparecidos no desastre. 

As autoridades afirmaram que ainda tentam confirmar o número de desaparecidos. "A estrutura principal desabou totalmente (...) Priorizamos salvar as vítimas que estão vivas", declarou Emi Freezer, diretor de operações da Agência Nacional de Busca e Resgate.

Dezenas de parentes aguardavam nas imediações do local do desabamento com a esperança de receber notícias de seus familiares.

