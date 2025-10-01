Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Desabamento em igreja na Etiópia deixa mais de 20 mortos e 50 feridos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/10/2025 10:11

compartilhe

Siga no

Pelo menos 22 pessoas morreram e 55 ficaram feridas no desabamento de um andaime improvisado em uma igreja na Etiópia durante uma cerimônia religiosa, anunciou nesta quarta-feira (1º) a emissora oficial etíope EBC, no Facebook.

"Vários peregrinos morreram ou ficaram feridos quando o andaime de madeira, instalado para os trabalhos de acabamento, desabou às 7h45 (00h45 de Brasília), no momento em que um grupo de fiéis visitava a igreja" em Arerti, a cerca de 70 quilômetros a leste da capital, Adis Abeba, informou a rádio e televisão pública.

De acordo com Atnafu Abate, um responsável local citado pela EBC, pelo menos 22 pessoas morreram, 55 ficaram feridas e algumas "ainda se encontram sob os escombros", enquanto vários feridos foram transferidos para Adis Abeba.

Fotos publicadas pela EBC no Facebook mostram tábuas de madeira caídas no interior da igreja e várias pessoas tentando socorrer os feridos.

A localidade de Arerti fica na região de Amhara, a segunda mais populosa da Etiópia, país situado no leste da África que conta com cerca de 130 milhões de habitantes.

dyg/clr/cpy/mab/mb/jmo/aa

Tópicos relacionados:

acidente etiopia igreja

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay