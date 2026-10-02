Dos US$ 10 bilhões prometidos por Bezos para proteção climática, mais de US$ 7 bilhões ainda não saíram do papel

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O Bezos Earth Fund, fundo de Jeff Bezos, destinará mais de US$ 25 milhões para a conservação do Oceano Pacífico. A iniciativa faz parte de uma promessa de US$ 10 bilhões feita pelo bilionário em 2020 para combater as mudanças climáticas.

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A ação, conhecida como “Unlocking Blue Pacific Prosperity”, tem como meta ajudar a proteger pelo menos 30% das águas da região até 2030. Este é o segundo aporte de um total de US$ 100 milhões prometidos ao Pacífico. A primeira rodada, de US$ 37,5 milhões, foi anunciada em 2025.

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Para onde vai o dinheiro

As novas doações apoiam projetos nas Ilhas Cook, Kiribati, Papua-Nova Guiné, Tonga e Vanuatu. O objetivo é reforçar a proteção e o manejo sustentável em mais de 625.000 milhas quadradas de oceano.

Papua-Nova Guiné usará os recursos para criar sua primeira grande área marinha protegida em alto-mar, enquanto Tonga expandirá as zonas já existentes. O fundo também apoiará o parque oceânico Marae Moana, nas Ilhas Cook, e o planejamento de habitats em Kiribati e Vanuatu.

Contexto e resultados anteriores

O financiamento chega em um momento de crescente pressão no sudoeste do Pacífico devido ao aquecimento e à acidificação dos oceanos. Um relatório da Organização Meteorológica Mundial apontou que 2025 foi o segundo ano mais quente já registrado na região, com ondas de calor marinhas afetando ecossistemas.

Segundo o Earth Fund, os investimentos anteriores já geram mudanças. Atualmente, 17 dos 22 países do Pacífico trabalham para proteger ou gerir suas águas de forma sustentável. A Polinésia Francesa, uma das primeiras beneficiadas, estabeleceu a maior rede de áreas marinhas totalmente protegidas do mundo.

Lauren Sánchez Bezos, vice-presidente do fundo, lidera a rodada de investimentos. Ela também anunciou a primeira leva de doações ao Pacífico no ano passado.

Do compromisso original de US$ 10 bilhões, o fundo já concedeu cerca de US$ 2,4 bilhões. Aproximadamente US$ 7,6 bilhões ainda serão distribuídos até 2030.

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Bezos já comentou sobre a dificuldade da filantropia. Em uma entrevista à "CNN" em 2022, ele comparou o desafio à construção da Amazon e disse que “a parte difícil é descobrir como fazê-lo de uma forma alavancada”.