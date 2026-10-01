Influenciadora perde piercing 'íntimo' e tem prejuízo de R$ 22 mil
A joia caiu no vaso sanitário e, na tentativa de resgate, Laís Dias gastou mais R$ 2 mil com um encanador; entenda como tudo aconteceu
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A influenciadora Laís Dias acumulou um prejuízo de R$ 22 mil após um piercing de umbigo, avaliado em R$ 20 mil, cair no vaso sanitário. Na tentativa de recuperar a joia, ela gastou mais R$ 2 mil com um encanador, mas a peça não foi encontrada.
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Ao notar o desaparecimento do acessório no banheiro, Laís acreditou que ele pudesse estar preso no encanamento. “Na minha cabeça eu pensei: ‘calma, ele deve estar aqui ainda, não é possível que simplesmente desapareceu’. O que eu fiz? Chamei um encanador”, relatou.
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A busca pela joia, no entanto, apenas aumentou o prejuízo. O profissional contratado procurou o item, mas não o localizou. “O homem veio, mexeu em tudo, procurou e nada. A brincadeira me custou mais R$ 2 mil”, afirmou a influenciadora.
Laís Dias expressou sua frustração com o custo adicional da tentativa de resgate. “Eu perdi um piercing de R$ 20 mil e ainda paguei para confirmar que ele realmente tinha ido embora. Acho que essa é a parte que mais me irrita”, disse.
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Após a busca sem sucesso, ela decidiu encerrar a procura. “Se eu simplesmente tivesse aceitado, tinha perdido R$ 20 mil. Mas não. Eu precisava ter esperança. Agora perdi R$ 22 mil e fiquei sem o piercing do mesmo jeito”, finalizou.