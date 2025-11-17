Assine
Arqueólogos descobrem que piercing remonta à Pré-História

RF
Redação Flipar
  • Os pesquisadores encontraram peças de pedra nas regiões de bocas e orelhas de esqueletos em escavações na Turquia.
    Os pesquisadores encontraram peças de pedra nas regiões de bocas e orelhas de esqueletos em escavações na Turquia. Foto: Reprodução Antiquity
  • A descoberta se deu em um cemitério de 11 mil anos, no sítio de Boncuklu Tarla, no sudeste da Turquia.
    A descoberta se deu em um cemitério de 11 mil anos, no sítio de Boncuklu Tarla, no sudeste da Turquia. Foto: Reprodução/Arquivo de Escavação de Boncuklu Tarla
  • O sítio arqueológico de Boncuklu Tarla, na província turca de Mardin, foi descoberto em 2008 por uma equipe de arqueólogos
    O sítio arqueológico de Boncuklu Tarla, na província turca de Mardin, foi descoberto em 2008 por uma equipe de arqueólogos Foto: Reprodução/Instagram de Emma Baysal
  • Os artefatos estavam no local em que se estabeleceram grupos humanos de caçadores-coletores.
    Os artefatos estavam no local em que se estabeleceram grupos humanos de caçadores-coletores. Foto: Emma Louise Baysal/Universidade de Ancara/Divulgação
  • As peças foram encontradas exclusivamente em covas de homens e mulheres adultas.
    As peças foram encontradas exclusivamente em covas de homens e mulheres adultas. Foto: Reprodução Antiquity
  • Em outras ocasiões, arqueólogos já haviam deparado com pedras de formato pequeno e pontiagudo, como discos ou pregos, no Crescente Fértil (região que engloba vários países do Oriente Médio e a Turquia).
    Em outras ocasiões, arqueólogos já haviam deparado com pedras de formato pequeno e pontiagudo, como discos ou pregos, no Crescente Fértil (região que engloba vários países do Oriente Médio e a Turquia). Foto: Reprodução Antiquity
  • No entanto, não havia uma indicação clara do uso desses objetos para as civilizações antigas.
    No entanto, não havia uma indicação clara do uso desses objetos para as civilizações antigas. Foto: Reprodução/Antiquity
  • “Nenhuma delas havia sido encontrada nos corpos em suas localizações originais”, declarou à agência Reuters a arqueóloga Emma Louise Baysal, uma das autoras do artigo sobre a descoberta.
    “Nenhuma delas havia sido encontrada nos corpos em suas localizações originais”, declarou à agência Reuters a arqueóloga Emma Louise Baysal, uma das autoras do artigo sobre a descoberta. Foto: Instagram @dr_beadolog
  • A pesquisadora explicou que os ornamentos encontrados em Boncuklu Tarla estavam “nos esqueletos, muito próximos dos orifícios das orelhas e dos lábios”.
    A pesquisadora explicou que os ornamentos encontrados em Boncuklu Tarla estavam “nos esqueletos, muito próximos dos orifícios das orelhas e dos lábios”. Foto: Instagram @dr_beadolog
  • O artigo científico a respeito do tema foi publicado na revista acadêmica Antiquity, dedicada a achados arqueológicos.
    O artigo científico a respeito do tema foi publicado na revista acadêmica Antiquity, dedicada a achados arqueológicos. Foto: Reprodução
  • A localização dos acessórios nos esqueletos permitiu a conclusão de que eles tinham finalidade ornamental, como piercings.
    A localização dos acessórios nos esqueletos permitiu a conclusão de que eles tinham finalidade ornamental, como piercings. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
  • A observação de desgaste nos dentes em alguns crânios sinalizou também o uso de piercing no lábio inferior.
    A observação de desgaste nos dentes em alguns crânios sinalizou também o uso de piercing no lábio inferior. Foto: adrian vieriu pexels
  • Para os estudiosos, os apetrechos indicam que a preocupação com a imagem e a estética entre humanos são mais antigas do que se supunha.
    Para os estudiosos, os apetrechos indicam que a preocupação com a imagem e a estética entre humanos são mais antigas do que se supunha. Foto: Flickr Fabrício Cardoso
  • “Eles tinham práticas de ornamentação muito complexas envolvendo contas, pulseiras e pingentes, incluindo um mundo simbólico altamente desenvolvido que era todo expresso através do corpo humano”, afirmou Baysal.
    “Eles tinham práticas de ornamentação muito complexas envolvendo contas, pulseiras e pingentes, incluindo um mundo simbólico altamente desenvolvido que era todo expresso através do corpo humano”, afirmou Baysal. Foto: Flickr pam perkins
  • Nas escavações foram encontradas 85 peças do tipo de calcário e seixos de rio em ótimo estado de conversação.
    Nas escavações foram encontradas 85 peças do tipo de calcário e seixos de rio em ótimo estado de conversação. Foto: Flickr Fernando Faundez Muñoz
  • No estudo, os arqueólogos estimaram que os objetos datam entre 10.000 e 8.000 a.C, período do Neolítico, um dos que compõem a chamada pré-história.
    No estudo, os arqueólogos estimaram que os objetos datam entre 10.000 e 8.000 a.C, período do Neolítico, um dos que compõem a chamada pré-história. Foto: Mary Harrsch/Wikimedia Commons
