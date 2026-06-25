Ex-‘Malhação’ sofre acidente com piercing durante relação sexual

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Diogo Venturieri, conhecido por trabalhos na televisão e pela participação em “Malhação”, revelou ter sofrido um acidente durante um momento íntimo com a esposa, a terapeuta sexual Didy Reis. Segundo ele, um piercing que usa no nariz acabou provocando um ferimento e causou um sangramento inesperado.

“Quando estávamos em um momento de preliminares, percebi uma quantidade absurda de sangue no meu rosto e fiquei em pânico. Na verdade, nós dois ficamos. Foi tudo muito rápido e, naquele momento, não fazíamos ideia do que tinha acontecido”, relatou à revista Quem.

Assustados com a situação, os dois interromperam o momento imediatamente para tentar identificar a origem do sangramento. “Na hora a gente parou tudo porque não fazia ideia do que tinha acontecido. Como havia bastante sangue, a primeira reação foi tentar limpar e ver de onde estava saindo. Foi só depois que percebi que o piercing tinha ficado preso e acabado machucando a região do nariz”, contou.

Segundo Diogo, após identificar o ferimento, ele utilizou gelo para conter o sangramento e aguardou até que a situação se normalizasse. “Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Uso esse piercing há muito tempo e jamais tinha passado por algo parecido. Foi uma situação completamente inesperada e que acabou rendendo um susto enorme”, afirmou.

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Passado o susto inicial, o casal conseguiu encarar o episódio com bom humor. “Depois que tudo se acalmou, conseguimos até rir da situação, mas na hora foi desesperador”, concluiu.