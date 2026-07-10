Homem engole anel de noivado de R$ 260 mil em joalheria

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem surpreendeu funcionários de uma joalheria de Londres ao engolir um anel de noivado avaliado em cerca de 35 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 260 mil) em uma tentativa de furto. O caso aconteceu na Elegance Jewellers, em Londres, na Inglaterra.

Segundo a família proprietária da joalheria, o suspeito passou cerca de duas horas examinando diferentes joias antes de pedir para ver alguns anéis de noivado. Em determinado momento, um dos modelos desapareceu, deixando os funcionários intrigados.

Foi pelas câmeras de segurança que a equipe descobriu o que aconteceu. As imagens mostram o homem pegando discretamente o anel com um grande diamante e colocando-o rapidamente na boca antes de, aparentemente, engoli-lo. Em seguida, ele continuou analisando outras joias normalmente, sem demonstrar qualquer desconforto.

De acordo com Junaid Hassan, que administra o negócio da família, ninguém percebeu o que havia acontecido no momento da ação. "Foi uma situação completamente maluca. Ainda não consigo acreditar que isso aconteceu. Nunca sabemos quem está sentado na nossa frente", afirmou em entrevista ao The Sun.

O atendimento foi feito por Syed Hassan, pai de Junaid. Segundo ele, o cliente entrou na loja perto do horário de fechamento e, ao final da visita, disse que voltaria no dia seguinte para tomar uma decisão sobre a compra. Ao notar que um dos anéis havia sumido, Syed pediu que o homem devolvesse a joia. O suspeito negou as acusações, elevou o tom de voz e chegou a sugerir que os funcionários revistassem seus bolsos.

Joia foi recuperada

Somente após analisarem o circuito interno de segurança, os funcionários perceberam que o anel havia sido colocado na boca. Confrontado novamente, o homem colocou os dedos na garganta e regurgitou a joia, devolvendo-a aos proprietários. Em seguida, foi retirado da loja pela equipe de segurança do local. O caso foi comunicado à polícia no dia seguinte.

A peça devolvida era confeccionada em platina e possuía um grande diamante de lapidação princesa cercado por diversos diamantes menores. Junaid afirmou que jamais havia presenciado algo semelhante nos mais de 30 anos da joalheria, administrada por três gerações da família.

"Eu mal consigo engolir um comprimido sem água. Não faço ideia de como ele conseguiu fazer isso. Poderia ter machucado todo o interior da garganta ou do estômago. Enquanto isso, ele conversava normalmente. Não dava para perceber que o anel estava ali", comentou.

Caso levou lojas a reforçarem segurança

A repercussão do episódio fez com que comerciantes de Hatton Garden revisassem seus protocolos de segurança. Proprietários de joalherias da região afirmaram que reforçaram sistemas de monitoramento e instalaram novas câmeras após o incidente.

Segundo eles, furtos normalmente envolvem distrações ou a troca de joias verdadeiras por réplicas, mas esconder uma peça engolindo-a era uma tática até então desconhecida para os comerciantes locais. O vídeo foi publicado nas redes sociais neste mês como forma de alertar outras joalherias sobre esse tipo de golpe. A gravação rapidamente viralizou e acumulou milhões de visualizações.

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"Algumas pessoas disseram que encenamos tudo, mas publicamos apenas para conscientizar outras lojas de que isso pode acontecer", afirmou Junaid.