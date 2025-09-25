‘Eu não diria sim’: anel de noivado de influencer é alvo de críticas na web
Chamado de 'anel barato de criança', joia foi rejeitada pelos seguidores por conta do tamanho do diamante
O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma polêmica inesperada. A alemã Melissa Winkler, criadora de conteúdo com pouco mais de 3,5 mil seguidores no Instagram, viralizou nas redes sociais após anunciar o noivado. A postagem, que mostra o anel de diamantes, já ultrapassa 20 milhões de visualizações — mas, em vez de receber felicitações, a mulher se deparou com inúmeras críticas negativas ao tamanho da joia.
“Eu não teria dito que sim”, comentou um usuário. Outro ironizou: “Com aquele anel?”. Houve ainda quem classificasse a peça como “um anel barato de criança”. “Devolva esse anel”, aconselhou um terceiro.
Mas houve quem elogiasse a joia. “Este anel é realmente revigorante de se ver. Estou cansada de anéis que parecem ter saído de uma máquina de chicletes”, disse uma pessoa.
“Seu anel é tão lindo, e o que as pessoas não percebem é que você vai se casar com o amor da sua vida”, escreveu outro. “NINGUÉM VÊ QUE O ANEL É TIFFANY?!!!!!! tipo o quê?!!!! Parabéns, lindo!!!!! Seu anel é deslumbrante!”, comentou um terceiro, citando a famosa grife de joias.
Mas as críticas não incomodaram a influenciadora. Além de fazer uma postagem comemorando o engajamento, ela contou que amou o anel de noivado. “Não esperava viralizar por causa do meu noivado. Tudo o que sei é que estou feliz, estou grata e disse que sim”, escreveu em uma publicação.
Anéis gigantes das famosas
A onda de críticas expôs uma questão mais ampla: as expectativas em torno dos anéis de noivado, cada vez mais influenciadas por celebridades e pelas redes sociais. Talitha Cummins, fundadora da marca Fine Cut Diamonds, analisou que a pressão por pedras maiores cresceu nos últimos anos.
“A tendência do anel grande se resume a duas coisas. Primeiro, o padrão das celebridades, como Taylor Swift e Hailey Bieber, que usam peças de alto peso em quilates. Em segundo lugar, o avanço dos diamantes cultivados em laboratório tornou pedras maiores mais acessíveis, alterando o parâmetro do que muitos consideram um anel ‘ideal’”, explicou ao site News.com.au.
A especialista também defendeu a ideia de que o significado da joia deve prevalecer sobre o valor monetário. “É decepcionante que as pessoas julguem o anel de alguém quando não é disso que se trata. Algumas pessoas preferem joias mais delicadas ou priorizam outros objetivos, como comprar uma casa ou ter filhos. A narrativa precisa mudar”, disse.
10 curiosidades sobre o anel de noivado
- O início de tudo – A tradição de dar anel de noivado vem da Roma Antiga, quando os homens presenteavam suas noivas com anéis de ferro como símbolo de compromisso;
- Pedra que brilha para sempre – O diamante se tornou o queridinho dos anéis, mas nem sempre foi assim; antes, pedras coloridas como safiras e rubis eram comuns;
- Escolha do casal – Hoje, é cada vez mais comum que os noivos escolham juntos o anel, quebrando o antigo modelo em que só o homem decidia;
- Tamanho não é tudo – Um anel pequeno pode ser tão elegante quanto um grande; o que importa é o significado por trás da joia;
- Gravações especiais – Muitos casais adicionam mensagens secretas ou datas importantes no interior do anel, tornando-o ainda mais pessoal;
- Aliança vs. anel de noivado – Em alguns lugares, o anel de noivado é só um “pré-casamento”; a aliança oficial fica para o casamento;
- Mão e dedo certos – No Brasil, normalmente se usa na mão direita, dedo anelar, e depois passa para a esquerda após o casamento;
- Tendência minimalista – Anéis delicados e discretos estão em alta, provando que charme não depende do tamanho do diamante;
- Pedras alternativas – Além de diamantes, muitas pessoas escolhem pedras semipreciosas ou cultivadas em laboratório, que são mais sustentáveis e acessíveis;
- Mais que um anel – No final das contas, o anel de noivado é sobre o amor, o compromisso e os planos compartilhados — não apenas sobre brilho ou valor.