AMOR MATERIALISTA?

‘Eu não diria sim’: anel de noivado de influencer é alvo de críticas na web

Chamado de 'anel barato de criança', joia foi rejeitada pelos seguidores por conta do tamanho do diamante

Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/09/2025 11:14

Mulher exibiu anel de noivado e foi criticada por tamanho de diamante
Mulher exibiu anel de noivado e foi criticada por tamanho de diamante

O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma polêmica inesperada. A alemã Melissa Winkler, criadora de conteúdo com pouco mais de 3,5 mil seguidores no Instagram, viralizou nas redes sociais após anunciar o noivado. A postagem, que mostra o anel de diamantes, já ultrapassa 20 milhões de visualizações — mas, em vez de receber felicitações, a mulher se deparou com inúmeras críticas negativas ao tamanho da joia.

“Eu não teria dito que sim”, comentou um usuário. Outro ironizou: “Com aquele anel?”. Houve ainda quem classificasse a peça como “um anel barato de criança”. “Devolva esse anel”, aconselhou um terceiro. 

Mas houve quem elogiasse a joia. “Este anel é realmente revigorante de se ver. Estou cansada de anéis que parecem ter saído de uma máquina de chicletes”, disse uma pessoa.

“Seu anel é tão lindo, e o que as pessoas não percebem é que você vai se casar com o amor da sua vida”, escreveu outro. “NINGUÉM VÊ QUE O ANEL É TIFFANY?!!!!!! tipo o quê?!!!! Parabéns, lindo!!!!! Seu anel é deslumbrante!”, comentou um terceiro, citando a famosa grife de joias. 

Mas as críticas não incomodaram a influenciadora. Além de fazer uma postagem comemorando o engajamento, ela contou que amou o anel de noivado. “Não esperava viralizar por causa do meu noivado. Tudo o que sei é que estou feliz, estou grata e disse que sim”, escreveu em uma publicação.

Anéis gigantes das famosas

A onda de críticas expôs uma questão mais ampla: as expectativas em torno dos anéis de noivado, cada vez mais influenciadas por celebridades e pelas redes sociais. Talitha Cummins, fundadora da marca Fine Cut Diamonds, analisou que a pressão por pedras maiores cresceu nos últimos anos.

“A tendência do anel grande se resume a duas coisas. Primeiro, o padrão das celebridades, como Taylor Swift e Hailey Bieber, que usam peças de alto peso em quilates. Em segundo lugar, o avanço dos diamantes cultivados em laboratório tornou pedras maiores mais acessíveis, alterando o parâmetro do que muitos consideram um anel ‘ideal’”, explicou ao site News.com.au.

A especialista também defendeu a ideia de que o significado da joia deve prevalecer sobre o valor monetário. “É decepcionante que as pessoas julguem o anel de alguém quando não é disso que se trata. Algumas pessoas preferem joias mais delicadas ou priorizam outros objetivos, como comprar uma casa ou ter filhos. A narrativa precisa mudar”, disse.

10 curiosidades sobre o anel de noivado

  1. O início de tudo – A tradição de dar anel de noivado vem da Roma Antiga, quando os homens presenteavam suas noivas com anéis de ferro como símbolo de compromisso;
  2. Pedra que brilha para sempre – O diamante se tornou o queridinho dos anéis, mas nem sempre foi assim; antes, pedras coloridas como safiras e rubis eram comuns;
  3. Escolha do casal – Hoje, é cada vez mais comum que os noivos escolham juntos o anel, quebrando o antigo modelo em que só o homem decidia;
  4. Tamanho não é tudo – Um anel pequeno pode ser tão elegante quanto um grande; o que importa é o significado por trás da joia;
  5. Gravações especiais – Muitos casais adicionam mensagens secretas ou datas importantes no interior do anel, tornando-o ainda mais pessoal;
  6. Aliança vs. anel de noivado – Em alguns lugares, o anel de noivado é só um “pré-casamento”; a aliança oficial fica para o casamento;
  7. Mão e dedo certos – No Brasil, normalmente se usa na mão direita, dedo anelar, e depois passa para a esquerda após o casamento;
  8. Tendência minimalista – Anéis delicados e discretos estão em alta, provando que charme não depende do tamanho do diamante;
  9. Pedras alternativas – Além de diamantes, muitas pessoas escolhem pedras semipreciosas ou cultivadas em laboratório, que são mais sustentáveis e acessíveis;
  10. Mais que um anel – No final das contas, o anel de noivado é sobre o amor, o compromisso e os planos compartilhados — não apenas sobre brilho ou valor.

