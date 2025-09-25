‘Eu não diria sim’: anel de noivado de influencer é alvo de críticas na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O que deveria ser um momento de celebração se transformou em uma polêmica inesperada. A alemã Melissa Winkler, criadora de conteúdo com pouco mais de 3,5 mil seguidores no Instagram, viralizou nas redes sociais após anunciar o noivado. A postagem, que mostra o anel de diamantes, já ultrapassa 20 milhões de visualizações — mas, em vez de receber felicitações, a mulher se deparou com inúmeras críticas negativas ao tamanho da joia.

“Eu não teria dito que sim”, comentou um usuário. Outro ironizou: “Com aquele anel?”. Houve ainda quem classificasse a peça como “um anel barato de criança”. “Devolva esse anel”, aconselhou um terceiro.

Mas houve quem elogiasse a joia. “Este anel é realmente revigorante de se ver. Estou cansada de anéis que parecem ter saído de uma máquina de chicletes”, disse uma pessoa.

“Seu anel é tão lindo, e o que as pessoas não percebem é que você vai se casar com o amor da sua vida”, escreveu outro. “NINGUÉM VÊ QUE O ANEL É TIFFANY?!!!!!! tipo o quê?!!!! Parabéns, lindo!!!!! Seu anel é deslumbrante!”, comentou um terceiro, citando a famosa grife de joias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Melissa | UGC Creator (@melissawinkler_)

Mas as críticas não incomodaram a influenciadora. Além de fazer uma postagem comemorando o engajamento, ela contou que amou o anel de noivado. “Não esperava viralizar por causa do meu noivado. Tudo o que sei é que estou feliz, estou grata e disse que sim”, escreveu em uma publicação.

Um homem na Indonésia viveu uma situação inusitada: doze dias após o casamento, descobriu que sua esposa era, na verdade, um homem fingindo ser mulher. Agnieszka Kaczynska/Pixabay O casal havia se conhecido pela internet e mantido um relacionamento virtual por um ano inteiro. Nathan Dumlao/Unsplash Durante todo esse tempo, a pessoa usava um niqab — véu tradicional que cobre o rosto — o que fez com que o noivo acreditasse se tratar de uma prática religiosa. Wikimedia Commons/Vanraj Chavda No entanto, após o casamento, alguns comportamentos estranhos da "esposa" começaram a levantar suspeitas. StockSnap/Pixabay Inconformado, o marido decidiu investigar e descobriu a verdade chocante: seu parceiro era um golpista que se passava por mulher desde 2020 com o intuito de roubar seus bens. photo nic/Unsplash O caso ganhou grande repercussão na mídia local e nas redes sociais, levando à prisão do impostor, que agora responde por fraude e falsidade ideológica. Freepik/jcomp Em diversos países de maioria muçulmana, é comum que mulheres utilizem véus que cobrem o rosto ou parte dele por motivos religiosos, culturais ou sociais. Flickr - Zakaria ElQotbi Essa prática está associada a interpretações do Islã que valorizam a modéstia e a privacidade feminina. Pixabay/Gerd Altmann/geralt No entanto, os tipos de véus variam conforme a região, a tradição local e o nível de cobertura exigido. Conheça cada tipo e saiba onde cada um é utilizado! Ivan Mani/Unsplash Niqab: Cobre todo o rosto, deixando apenas os olhos visíveis (algumas versões incluem uma abertura para os olhos, enquanto outras têm uma tela sobre eles). Nikolay Hristov/Unsplash O Niqab é mais comum na Arábia Saudita e alguns países do Golfo Pérsico, como Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait. Flickr - Steve Evans Burca: Cobre completamente o corpo, incluindo os olhos, que são protegidos por uma tela de tecido. Wanman uthmaniyyah/Unsplash A burca é mais comum no Afeganistão e entre algumas comunidades no Paquistão. Flickr - Arnesen Chador: É uma peça de roupa grande, geralmente preta, que cobre a mulher da cabeça aos pés, como uma capa. Porém, o rosto e as mãos ficam descobertos. Flickr - Adam Jones O uso do Chador é mais típico do Irã, onde a cobertura do cabelo é obrigatória. Wikimedia Commons/afzadi@me.com Al-Amira e Shayla: São variações mais simples do hijab. O Al-Amira é uma combinação de touca e lenço, fácil de vestir. Irfan Zharauri/Unsplash Já a Shayla é um lenço longo enrolado ao redor da cabeça, comum em países como Kuwait, Omã e Bahrein. Freepik Alguns países da Europa proíbem o uso de véus que cobrem o rosto em locais públicos, alegando razões de segurança e laicidade — quando o Estado prega a exclusão das Igrejas do exercício do poder político e/ou administrativo. Bart?omiej Balicki/Unsplash Voltar Próximo

Anéis gigantes das famosas

A onda de críticas expôs uma questão mais ampla: as expectativas em torno dos anéis de noivado, cada vez mais influenciadas por celebridades e pelas redes sociais. Talitha Cummins, fundadora da marca Fine Cut Diamonds, analisou que a pressão por pedras maiores cresceu nos últimos anos.

“A tendência do anel grande se resume a duas coisas. Primeiro, o padrão das celebridades, como Taylor Swift e Hailey Bieber, que usam peças de alto peso em quilates. Em segundo lugar, o avanço dos diamantes cultivados em laboratório tornou pedras maiores mais acessíveis, alterando o parâmetro do que muitos consideram um anel ‘ideal’”, explicou ao site News.com.au.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A especialista também defendeu a ideia de que o significado da joia deve prevalecer sobre o valor monetário. “É decepcionante que as pessoas julguem o anel de alguém quando não é disso que se trata. Algumas pessoas preferem joias mais delicadas ou priorizam outros objetivos, como comprar uma casa ou ter filhos. A narrativa precisa mudar”, disse.

10 curiosidades sobre o anel de noivado