As mulheres que trocam a aliança de casamento pelo anel de divórcio: 'Uso no dedo do meio'

Brilham no dedo de Deb Marino diamantes encravados em um atraente anel de ouro. "É claro que é um anel para o dedo do meio, por que não?", conta a blogueira da Flórida, nos Estados Unidos, em sua conta no TikTok.

Livrar-se do seu anel de noivado teria indicado um arrependimento que ela, com 34 anos, não sente. Afinal, o casamento trouxe sua filha. A própria decisão de não o usar mais teria parecido um desperdício. "Eu não queria trancá-lo em uma caixa", ela conta. "Os diamantes são preciosos."

Além disso, ela, às vezes, sente vontade de mostrar um dedo, desde o término do seu casamento.

Deb faz parte de uma tendência em crescimento, promovida por joalherias de todo o mundo. Mulheres marcam um novo capítulo na vida com um novo artigo: o anel de divórcio.

Lylie A joalheria londrina Lylie descobriu que vem crescendo o interesse em transformar anéis de noivado em novos objetos

Deb fez com que o diamante do seu anel de noivado fosse encravado em uma extremidade de um círculo aberto e acrescentou uma nova safira à outra ponta, representando sua filha.

A peça custou US$ 3 mil (cerca de R$ 15,5 mil) — um montante considerável, já que os divórcios podem sair caro.

Os valores de revenda de anéis costumam ser de apenas cerca de 30% do preço original. Por isso, para muitas pessoas, a tendência de dar uma nova vida a joias antigas parece um investimento melhor.

E a declaração de Deb sobre o dedo do meio se enquadra no que as páginas especializadas em moda do hemisfério norte chamam de "o verão quente das divorciadas", uma celebração do glamour liberado e da "energia da indiferença".

Os anéis de divórcio podem também ser uma forma de marcar uma espécie de libertação financeira, segundo Kate Daly, uma das fundadoras da empresa britânica Amicable, que oferece serviços de mediação de divórcios.

"Toda a sua vida fica de cabeça para baixo", segundo ela. "Suas finanças ficam sob extrema pressão."

Se, naquele momento, a mulher decidir comprar um novo anel, este é um sinal de que ela está tomando suas próprias decisões financeiras e "não precisa pedir permissão de ninguém", segundo Daly.

"É muito fácil trivializar, mas talvez esta seja a primeira grande decisão de gastos que você toma em muito tempo. E, certamente, a maior que você toma sozinha há muito tempo."

Ceri Evans Ceri Evans comprou um anel de diamante de 3 mil libras (cerca de R$ 20,7 mil) após o seu divórcio

O anel de divórcio de Ceri Evans não foi um design renovado, mas um novo começo: três grandes diamantes em um anel de platina em estilo art déco, no dedo anular da mão direita. "Digo que é o meu anel Estados Unidos", brinca ela. "Minha declaração de independência."

Evans comprou o anel de 3 mil libras (cerca de R$ 20,7 mil), após se separar do seu marido, no ano passado.

Ela pagou o anel "por rebeldia" com seu próprio dinheiro, não do seu acordo de divórcio. Evans tem 58 anos e mora no País de Gales.

Alex Proie Alex escolheu seu anel de divórcio duas semanas atrás

Alex Proie, do Estado americano da Pensilvânia, escolheu seu anel de divórcio duas semanas atrás. Ele é de ouro e diamantes, incrustados no seu anel de quinto aniversário de casamento. Ela ainda enfrenta uma mescla de sentimentos.

Aos 31 anos, Proie se separou do marido após sete anos de casamento, quando ela revelou ser homossexual. "Meu ex-marido foi uma enorme parte dos meus anos de formação como jovem adulta", ela conta. "É algo que quero levar comigo."

Seu anel tem sete pequenos diamantes ovais e um desenho de onda que, segundo ela, ilustra os inevitáveis altos e baixos da vida.

Ela precisou voltar a trabalhar em vendas após o divórcio, para aumentar sua renda. O novo anel a ajuda a relembrar como ela conseguiu se reconstruir.

"O divórcio é muito difícil e, quando você recomeça, não sabe como será sua vida, se você conseguirá se manter financeiramente para fazer algo como isso para você mesma", explica ela.

Existem comunidades no Reddit onde as pessoas discutem o que fizeram com suas alianças de casamento ou anéis de noivado após o divórcio.

Alguns dizem que continuam a usá-los, às vezes para afastar avanços indesejados. Outros os escondem em uma gaveta. Ainda outros contaram que simplesmente os jogaram fora no lixo, no mar ou pela janela do carro.

Mas muitos afirmam que querem marcar sua nova vida com algum gesto dispendioso, aparentemente, que não seja com viagens mirabolantes, tatuagens, um novo par de sapatos de luxo ou, como contou uma recente divorciada, renformando seu quarto.

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"Agora, estou tendo noites incríveis de sexo com novos amantes, na cama que comprei com o dinheiro do anel", postou ela.