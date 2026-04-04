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Projeto de lei que define a guarda compartilhada de pets em casos de divórcio é aprovada pelo Senado

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Redação Flipar
  • O objetivo é oferecer segurança jurídica para situações em que não há consenso entre as partes sobre o destino do animal. De acordo com as novas diretrizes, nesses casos o modelo de convivência será definido pelo Judiciário.
    O objetivo é oferecer segurança jurídica para situações em que não há consenso entre as partes sobre o destino do animal. De acordo com as novas diretrizes, nesses casos o modelo de convivência será definido pelo Judiciário. Foto: Freepik/lookstudio
  • Para que a guarda seja dividida, o animal deve ser considerado de
    Para que a guarda seja dividida, o animal deve ser considerado de "propriedade comum", ou seja, ter convivido com ambos durante a maior parte de sua vida. Foto: Chewy/Unsplash
  • A decisão judicial deverá considerar aspectos como as condições do ambiente oferecido ao animal, o cuidado dedicado, a capacidade de sustento e a disponibilidade de tempo de cada responsável.
    A decisão judicial deverá considerar aspectos como as condições do ambiente oferecido ao animal, o cuidado dedicado, a capacidade de sustento e a disponibilidade de tempo de cada responsável. Foto: Reprodução/Freepik
  • As despesas rotineiras, como alimentação e higiene, ficarão sob responsabilidade de quem estiver com o pet no período, enquanto gastos maiores, como consultas veterinárias e medicamentos, deverão ser compartilhados.
    As despesas rotineiras, como alimentação e higiene, ficarão sob responsabilidade de quem estiver com o pet no período, enquanto gastos maiores, como consultas veterinárias e medicamentos, deverão ser compartilhados. Foto: Angel/Pixabay
  • Relator do projeto, o senador Veneziano Vital do Rêgo destacou que a proposta reconhece o vínculo afetivo existente entre tutores e animais, afastando a ideia de que eles sejam apenas bens materiais.
    Relator do projeto, o senador Veneziano Vital do Rêgo destacou que a proposta reconhece o vínculo afetivo existente entre tutores e animais, afastando a ideia de que eles sejam apenas bens materiais. Foto: Reprodução/Freepik
  • O texto do projeto também prevê situações em que a guarda compartilhada não será permitida, como em casos de violência doméstica, risco à integridade familiar ou maus-tratos ao animal.
    O texto do projeto também prevê situações em que a guarda compartilhada não será permitida, como em casos de violência doméstica, risco à integridade familiar ou maus-tratos ao animal. Foto: Pexels/Cats Coming
  • Nesses casos, a responsabilidade ficará exclusivamente com a outra parte, e o agressor deverá quitar eventuais pendências relacionadas ao pet. Além disso, a proposta autoriza que um dos tutores desista da guarda compartilhada.
    Nesses casos, a responsabilidade ficará exclusivamente com a outra parte, e o agressor deverá quitar eventuais pendências relacionadas ao pet. Além disso, a proposta autoriza que um dos tutores desista da guarda compartilhada. Foto: Reproduc?a?o/Freepik
  • A perda desse direito também pode acontecer se houver descumprimento frequente e injustificado do acordo ou se forem constatados episódios de violência ou negligência durante o período de convivência compartilhada.
    A perda desse direito também pode acontecer se houver descumprimento frequente e injustificado do acordo ou se forem constatados episódios de violência ou negligência durante o período de convivência compartilhada. Foto: Freepik/ArthurHidden
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