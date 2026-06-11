Divórcios milionários: entenda como fortunas são divididas em Hollywood

Divórcios de celebridades em Hollywood frequentemente geram curiosidade sobre como fortunas multimilionárias são divididas. Nesses casos, onde os patrimônios podem ultrapassar a casa do bilhão, o processo de separação é um complexo quebra-cabeça financeiro, geralmente definido muito antes do "sim" no altar.

A peça central em quase todos os casamentos de famosos é o acordo pré-nupcial. Este contrato legal estabelece, antes da união, quais bens pertencem a cada um e como o patrimônio será dividido em caso de divórcio. O objetivo principal é proteger os ativos que cada um construiu individualmente antes do casamento.

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Como funciona a divisão na prática

Nos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, onde muitos famosos residem, a lei geralmente determina a divisão igualitária dos bens adquiridos durante o casamento. Isso significa que tudo o que foi conquistado pelo casal, desde imóveis a investimentos, é considerado propriedade comunitária e, sem um acordo pré-nupcial, seria dividido em 50% para cada lado.

O acordo pré-nupcial, no entanto, anula essa regra. Ele especifica que os ganhos de cada um durante o casamento, como salários de filmes, lucros de empresas e rendimentos de músicas, permanecem como propriedade individual. Dessa forma, a fortuna que uma estrela acumulou durante o casamento continua sendo sua, e o mesmo se aplica ao seu cônjuge.

Contudo, a situação se complica com os bens adquiridos em conjunto. Uma mansão comprada pelo casal, por exemplo, é um ativo compartilhado. Nesses casos, a partilha segue o que foi definido no contrato. As opções mais comuns são a venda do imóvel com a divisão dos lucros ou um dos cônjuges comprar a parte do outro.

Além dos bens materiais, os acordos também podem prever questões como pensão alimentícia. Em muitos casos, os cônjuges abrem mão do direito de solicitar pensão, principalmente quando ambos possuem fontes de renda substanciais. A prioridade se volta para os acordos de custódia e sustento dos filhos, que são tratados separadamente pela justiça, sempre visando o bem-estar das crianças.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.