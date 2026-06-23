Divórcio com negócios: como funciona a partilha de bens de empresas

O que acontece com a empresa em caso de divórcio? A resposta depende diretamente do regime de bens adotado no casamento, que funciona como a principal regra para a divisão de todo o patrimônio.

Quando um casal decide encerrar a união, a partilha de uma empresa conjunta se torna um dos pontos mais complexos. Isso porque não se trata apenas de dividir um bem, mas de decidir o futuro de um negócio que envolve funcionários, clientes e contratos. A forma como essa divisão ocorrerá é determinada antes mesmo de a empresa existir, no momento da escolha do regime de casamento.

Leia Mais

O que define a divisão dos bens

Entender como cada regime de bens impacta a partilha da empresa é fundamental para compreender os possíveis desfechos. No Brasil, existem quatro regimes principais que orientam a decisão judicial caso o casal não chegue a um acordo.

Comunhão parcial de bens: este é o regime padrão, aplicado quando o casal não firma um pacto antenupcial. Nele, tudo o que foi adquirido durante o casamento é dividido igualmente. Se a empresa foi aberta após a união, ela pertence aos dois e será partilhada em 50% para cada um. Caso a empresa já existisse antes, o crescimento e a valorização que ela teve durante o matrimônio podem entrar na partilha.

Comunhão universal de bens: aqui, a regra é mais abrangente. Todos os bens, adquiridos antes ou durante o casamento, são considerados patrimônio comum do casal. Portanto, a empresa será dividida igualmente, não importa quando foi fundada ou em nome de quem está registrada.

Separação total de bens: neste modelo, cada um é dono do que está em seu nome. Se a empresa foi registrada no nome de apenas um dos cônjuges, ela pertence exclusivamente a essa pessoa. Se estiver no nome de ambos, a divisão seguirá a porcentagem de participação de cada um no contrato social.

Participação final nos aquestos: neste regime, cada cônjuge mantém patrimônio próprio durante o casamento, mas ao final da união, os bens adquiridos onerosamente são apurados e divididos igualmente. A empresa será avaliada e sua valorização durante o casamento entrará na partilha.

Como a partilha é feita na prática

Mesmo com as regras definidas pelo regime de bens, a divisão de uma empresa exige soluções práticas. Quando o casal não consegue chegar a um consenso, a Justiça pode determinar o caminho a ser seguido, que geralmente envolve algumas alternativas:

Um sócio compra a parte do outro: o cônjuge que deseja continuar com o negócio pode pagar ao outro o valor correspondente à sua metade da empresa.

A empresa é vendida: se nenhum dos dois tem interesse ou condições de assumir o controle sozinho, o negócio pode ser vendido para outra pessoa, e o valor obtido é dividido.

Os ex-cônjuges continuam como sócios: embora seja a opção mais desafiadora, é possível que eles mantenham a sociedade, separando apenas a vida pessoal da profissional.

Caso não haja acordo sobre o valor da empresa, um perito judicial é nomeado para fazer uma avaliação e determinar quanto o negócio realmente vale. Essa avaliação servirá como base para qualquer uma das soluções, garantindo que a partilha seja feita de forma justa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.