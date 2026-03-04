Dicas de especialistas e informações sobre finanças pessoais, investimentos e economia para ajudar você a gerir melhor seu dinheiro.

Por Alexia Diniz

Imagina a cena. Você já se divorciou, está tentando reorganizar a vida, pagar suas contas, seguir em paz. De repente, recebe uma notificação cobrando um empréstimo que seu ex fez quando vocês ainda eram casados. Você nunca assinou nada, nunca viu esse dinheiro e mesmo assim está sendo chamada para pagar.

Parece absurdo, mas é exatamente aí que entra a tal da responsabilidade patrimonial. E não, isso não é coisa rara nem distante da realidade.

O que significa responsabilidade patrimonial?

Responsabilidade patrimonial é quando quem faz dívida responde com os próprios bens. Se não paga, pode ter carro, salário ou outros bens usados para quitar o débito. É assim que o sistema funciona.

O problema começa quando existe casamento no meio da história. Dependendo do regime de bens, o que foi construído durante o casamento pertence aos dois. E isso pode fazer com que uma dívida feita por um atinja o outro.

STJ amplia responsabilidade patrimonial: o que mudou?

Recentemente, o STJ decidiu que, em casamento com comunhão parcial de bens, o cônjuge pode ser incluído na cobrança de uma dívida feita durante o casamento. A ideia é que, se a dívida foi feita enquanto o casal estava junto, presume-se que ela pode ter beneficiado a família.

Na prática, isso quer dizer que não importa apenas quem assinou o contrato. Se a dívida foi feita naquele período, o outro pode ser chamado para responder também. E aí começa a dor de cabeça.

Sem saber da dívida eu tenho que pagar?

Essa é a pergunta que mais aparece. E é totalmente compreensível. Só que a decisão parte do princípio de que, durante o casamento, existe uma parceria econômica. Ou seja, decisões financeiras feitas naquele período podem impactar os dois.

Isso não significa que você será automaticamente obrigado a pagar. Mas significa que pode ser incluído no processo e terá que se defender, mostrando que aquele empréstimo não trouxe nenhum benefício para a família e que você nem sabia que ele existia.

Quando tem responsabilidade patrimonial?

Se o empréstimo foi feito para reformar a casa onde o casal morava, pagar a escola dos filhos ou comprar um carro usado pela família, é mais fácil entender porque os dois podem responder. A dívida ajudou na vida em comum.

Agora, se foi um dinheiro usado escondido para apostas, gastos pessoais ou dívidas antigas, a situação muda. Nesse caso, será preciso provar que aquilo não teve nada a ver com a família. E provar isso nem sempre é simples.

Tipos de comunhão de bens no Brasil

Existem quatro regimes principais no Brasil, e cada um funciona de um jeito.

Comunhão parcial de bens (o mais comum)

É o “padrão” quando o casal não escolhe outro regime. Aqui, tudo o que for adquirido depois do casamento pertence aos dois, mesmo que esteja no nome de apenas um.

O que cada um já tinha antes de casar continua sendo individual. Mas tudo que for construído durante o casamento entra na divisão, inclusive dívidas feitas nesse período podem atingir o patrimônio comum.

É um regime equilibrado para casais que começam a vida juntos e vão construir patrimônio ao longo do tempo.

Comunhão universal de bens

Aqui é tudo junto mesmo. O que era seu antes do casamento passa a ser dos dois, e o que for adquirido depois também.

Isso significa que patrimônio antigo e novo se misturam completamente. E as dívidas também podem ter impacto para os dois, porque tudo vira do casal.

Costuma fazer sentido para casais que já têm uma relação longa, muita confiança e não veem problema em unir totalmente o patrimônio.

Separação total de bens

Nesse regime, cada um continua dono do que é seu, antes e depois do casamento. O que você compra é seu, o que a outra pessoa compra é dela.

Em regra, dívidas feitas por um não atingem o patrimônio do outro. É o modelo mais independente financeiramente.

Pode ser interessante quando um dos dois já tem patrimônio relevante, empresa, filhos de outro relacionamento ou quer manter total autonomia financeira.

Como escolher o regime de bens?

A escolha não deveria ser feita no automático ou “porque todo mundo faz assim”. Ela precisa levar em conta a realidade do casal.

Perguntas importantes ajudam muito: um dos dois já tem empresa? Existe patrimônio alto antes do casamento? Um dos dois assume mais risco financeiro? Há filhos de outros relacionamentos? O casal quer dividir tudo ou manter autonomia?

Não existe regime melhor ou pior. Existe regime mais adequado para cada situação. O erro não está na escolha A ou B, mas em não escolher com consciência.

Responsabilidade patrimonial não é só coisa de tribunal

Com mais de 73 milhões de brasileiros inadimplentes, segundo dados da CNDL, decisões como essa têm impacto real. Quanto mais dívida circulando, maior a chance de conflitos envolvendo patrimônio de casal.

No fim das contas, responsabilidade patrimonial significa uma coisa simples: decisões financeiras feitas durante o casamento podem não ser problema só de quem assinou.

Muitas pessoas (especialmente mulheres) acabam deixando totalmente a gestão financeira para o parceiro e não acompanham contas, dívidas ou investimentos.

O problema é que a responsabilidade patrimonial não depende de quem “mexia no banco”, mas do regime de bens e das decisões tomadas durante o casamento. Dívidas feitas por um podem atingir os dois.

Por isso, não é sobre desconfiança. Casamento é parceria, não é só dividir boleto.

Divórcio por falta de dinheiro

Muita gente acha que casamento acaba por traição ou falta de sentimento. Mas a verdade é que dinheiro mal administrado também separa casais. E separa mesmo.

Quando um dos dois toma decisões financeiras sem diálogo, esconde dívidas, faz empréstimos por impulso ou assume riscos exagerados, a confiança começa a rachar. E relacionamento sem confiança dificilmente sobrevive.

E isso ficou ainda mais visível com a explosão das apostas online, as famosas bets. Hoje, muita gente (principalmente homens) têm se envolvido nesse tipo de aposta e acumulado prejuízos. O problema não é só perder dinheiro. É perder dinheiro escondido.

É limite do cartão usado às pressas, é empréstimo para tentar “recuperar” o que perdeu, é conta que aparece do nada. Quando o dinheiro começa a sumir e a verdade não vem junto, o desgaste é inevitável.

Não é exagero dizer que má administração de bens pode virar motivo de divórcio.

O peso da irresponsabilidade financeira dentro do casamento

Imagine viver com alguém que faz dívidas escondidas, parcela tudo no limite do cartão e nunca conversa sobre orçamento. A outra pessoa descobre quando o banco liga, quando o nome fica negativado ou quando chega uma ação judicial.

Isso não é só desorganização. É quebra de parceria.

O casamento envolve divisão de vida, e isso inclui divisão de responsabilidades financeiras. Quando um assume riscos sem avisar, o outro pode acabar pagando, às vezes literalmente.

Educação financeira é proteção do relacionamento

Casamento não é sociedade empresarial, mas também não é território sem regra. Transparência, planejamento e divisão clara de responsabilidades financeiras ajudam a reduzir conflitos.

Não se trata de controlar o outro. Trata-se de proteger o patrimônio, o futuro e a própria relação, e para isso você pode contar com ajuda da Consultoria Financeira do Educando seu Bolso.

Porque no fim das contas, muitos divórcios não começam com falta de amor. Começam com falta de organização, de diálogo e de responsabilidade com o dinheiro que sustenta a vida em comum.

Conclusão: casar é dividir amor… mas também dividir dívida

Quando a gente fala em casamento, pensa em parceria, planos, futuro. Raramente alguém senta pra conversar sobre dívida, risco ou o que acontece se algo der errado. Só que o regime de bens é uma das decisões mais importantes da vida financeira de um casal.

Não é falta de romantismo falar sobre isso. É maturidade. Dependendo do tipo de comunhão escolhido, uma dívida feita por um pode atingir o patrimônio do outro, mesmo anos depois e até após o divórcio. E como vimos, a Justiça pode entender que obrigações feitas durante o casamento dizem respeito aos dois.

Por isso, antes de casar , vale parar e entender: qual regime faz sentido para a realidade de vocês? Porque o amor constrói muita coisa, mas contrato bem feito protege patrimônio. Por isso é importante também manter uma certa independência financeira, ter sua reserva pessoal, para que não aconteça do seu nome ficar sujo sem você saber o porquê.

