Conflitos familiares por herança: como evitar brigas na Justiça
Saiba mais sobre a importância do planejamento sucessório para prevenir disputas patrimoniais que podem destruir relações familiares
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Disputas por herança estão entre as principais causas de conflitos familiares que chegam aos tribunais brasileiros. Em casos extremos, esses desentendimentos podem escalar para rupturas definitivas e até situações de violência, quando não há organização patrimonial clara.
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A falta de organização patrimonial pode escalar para o rompimento de laços e desentendimentos profundos. Quando não há um plano claro para a divisão dos bens, o processo de inventário pode se arrastar por anos, gerando desgaste emocional e financeiro para todos os envolvidos.
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Para evitar que o luto se transforme em um campo de batalha, o planejamento sucessório surge como uma ferramenta essencial. Trata-se de um conjunto de medidas legais que permite organizar a transferência do patrimônio ainda em vida, garantindo que a vontade do titular seja respeitada e minimizando as chances de brigas futuras.
Adotar essas estratégias não apenas preserva o patrimônio, mas, principalmente, as relações familiares. A organização prévia oferece segurança jurídica e clareza, diminuindo o espaço para interpretações equivocadas e ressentimentos que podem destruir famílias.
Principais ferramentas para evitar conflitos
Existem diferentes formas de organizar a sucessão de bens. Cada uma se adapta a um perfil de patrimônio e dinâmica familiar. Conheça as mais comuns:
Testamento: é o instrumento mais conhecido. Nele, a pessoa define como seus bens serão divididos após a morte, respeitando a parte legítima dos herdeiros necessários (filhos, cônjuge e pais), que corresponde a 50% do patrimônio.
Doação em vida: permite transferir bens para os herdeiros de forma antecipada. É possível incluir cláusulas, como a de usufruto, que garante ao doador o direito de usar e administrar o bem até sua morte, oferecendo segurança.
Holding familiar: consiste na criação de uma empresa para administrar os bens da família. As cotas dessa empresa são distribuídas entre os herdeiros, facilitando a gestão e a sucessão sem a necessidade de um inventário para esses ativos.
Previdência privada: planos como o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre) não entram no inventário. Os recursos são direcionados diretamente aos beneficiários escolhidos pelo titular, agilizando o acesso ao dinheiro.
Seguro de vida: assim como a previdência, o valor do seguro é pago diretamente aos beneficiários indicados, sem passar pelo processo de inventário e, na maioria dos casos, sem a incidência do imposto sobre herança (ITCMD).
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.