Moda de piercings e tatuagens bucais exige cuidados com a saúde

Piercing na língua exige rigorosa higiene bucal e muito cuidado para evitar infecção (foto: Youtube/reprodução)

Nos carnavais de antigamente, argola colocada no nariz significava fantasia de índio ou de pirata. De uns tempos para cá, argolas no nariz, nas orelhas e até nos lábios se transformaram em moda entre jovens e não tão jovens. Sem falar nas tatuagens, que acho um terror.









Entre as partes do corpo escolhidas para piercings e tatuagens, a boca tem aparecido com mais frequência nos últimos anos, principalmente o interior dos lábios, língua e gengiva.





Porém, modificações nesses pontos podem provocar complicações, por conta de características como a posição dos nervos e vasos sanguíneos.





“Há alto risco de contrair infecções pelas características da mucosa, pois os furos atingem muitos vasos sanguíneos que absorvem a tinta, ou então pelas condições dos materiais utilizados para a realização das tatuagens ou aplicação dos piercings. É importante escolher profissionais confiáveis, respeitar o período de cicatrização e higienizar o local”, explica dentista e especialista em saúde coletiva.





Por serem regiões com alto nível de vascularização, os lábios são áreas perigosas para incisões. “A boca humana possui centenas de espécies de bactérias e precisa de acompanhamento médico constante. Os problemas mais comuns decorrentes do piercing oral são sangramento excessivo, infecções e lesões na boca e nos dentes. Há também inchaço, cicatrizes e danos aos nervos”, ressalta uma infectologista.





Além de arriscado, o procedimento não é permanente: a mucosa se renova com facilidade e não absorve a tinta como outras partes do corpo. Após algum tempo, será necessário retocar a tatuagem. Em contrapartida, a habilidade de renovação das células propicia rápida cicatrização do procedimento, desde que feito com agulhas finas que não agridam tanto o local.





Devido ao alto número de micro-organismos, a boca precisa de cuidado especial quando se trata de piercings. É necessário manter a higiene bucal antes mesmo do procedimento, para evitar complicações decorrentes de alguma infecção não detectada.





É importante conversar com o dentista sobre qualquer procedimento na boca. Exames de rotina identificam possíveis alterações na saúde bucal que podem se transformar em complicações pós-cirúrgicas.





O material do piercing deve ser hipoalergênico e colocado por profissionais com experiência em locais que sigam as normas de biossegurança recomendadas pelo Ministério da Saúde.





“Além da atenção com o local e a aplicação, é essencial perceber que patologias prévias podem causar complicações. Embora seja incomum, alguns pacientes precisam de internação hospitalar e tomar antibióticos intravenosos para tratar infecções na língua e no assoalho da boca”, alerta a infectologista.