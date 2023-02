Ácido hialurônico hidrata a pele e pode ser usado no verão

O ácido hialurônico, produzido naturalmente pelo corpo, tem propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. Porém, com o passar dos anos, essa produção começa a diminuir, e ele precisa ser reposto por meio de dermocosméticos e estimulado por certos procedimentos. O ácido hialurônico, produzido naturalmente pelo corpo, tem propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. Porém, com o passar dos anos, essa produção começa a diminuir, e ele precisa ser reposto por meio de dermocosméticos e estimulado por certos procedimentos.









Segundo Ana Martins, coordenadora da rede Dr. Laser, “em termos químicos, o ácido hialurônico pertence à cadeia de moléculas longas chamadas polímeros, que possuem diversos pontos ordenados por compostos químicos. Um quarto de colher de chá de ácido hialurônico pode conter cerca de um galão e meio de água, sendo este o melhor polímero para absorver água, ingrediente-chave para a hidratação da pele e tecidos”.





Devido à capacidade de reter e atrair água, o ácido hialurônico é ótimo transporte para outras moléculas do corpo, equilibrando os níveis de hidratação nas diferentes camadas da pele. Como ele tem grande capacidade de se ligar às células, adaptando-se a fórmulas com outros ativos e trazendo resultados rapidamente visíveis, acaba sendo bastante usado em medicamentos e cosméticos.





Embora utilizado por muitas pessoas por meio de produtos de beleza, o ácido hialurônico ainda gera dúvidas sobre seus benefícios, aplicações e recomendações. A especialista esclarece algumas delas:





Como o ácido hialurônico funciona na pele?





Como é molécula versátil, os cientistas estão encontrando maneiras novas e benéficas de usá-la. No momento, é bastante usado para a saúde da pele, de forma geral. O uso tópico por meio de cosméticos contendo altas concentrações do ácido hialurônico é fundamental para a hidratação e a sustentação das camadas da pele, o que atenua e previne a formação de rugas e sulcos. Mais de 50% da composição da pele é garantida pela substância. Por isso, à medida que vamos deixando de produzi-la devido ao envelhecimento, é importante estimular a sua produção natural com os procedimentos corretos.





O ácido hialurônico pode ser exposto ao sol?





Sim, pois como o ativo não é fotossensível, não deixa a pele vulnerável ou irritada quando exposta ao sol. Não é má ideia utilizá-lo no verão, porque, além de hidratar a pele, ajuda a reter a umidade e evitar o ressecamento causado pela alta exposição solar. Porém, não se deve esquecer de usar o protetor solar.





Com que frequência o ativo pode ser utilizado?





Entendemos a importância do uso contínuo do ácido hialurônico, dada a sua relevância para a saúde e beleza da pele, podendo ser usado diariamente. No entanto, recomenda-se sempre que o paciente busque a orientação de um especialista sobre o produto correto e sua prescrição.





Quem não pode fazer o uso de ácido hialurônico?





Não existem contraindicações quanto ao uso tópico do ácido hialurônico, salvo quando há sensibilidade ou alergia a algum tipo de componente na fórmula. Por isso, antes de utilizá-lo na rotina diária de cuidados, é necessário consultar um especialista.