Ovos podem ser preparados de várias maneiras e contribuem para o bom funcionamento do organismo de forma geral (foto: André Hauck/Esp.EM )





Acho a maior graça quando as pessoas torcem a cara quando são indagadas se gostam de ovo. Parece que estão lhes oferecendo veneno. Houve tempo em que o ovo era mesmo considerado um veneno para quem tinha doença de fígado e outras enfermidades.









Além do mais, o ovo tem a vantagem extra de estar mais barato do que a carne – cumprindo seu papel de alimentar bem.





O verão está aí e trouxe com ele aquela preocupação em manter o corpo e a mente em dia para os dias ensolarados na praia. Alimentação equilibrada, diversificada, com alimentos frescos e poucas frituras é fundamental para aproveitar tudo o que a estação mais alegre do ano tem a oferecer. Nesse sentido, o ovo é um grande aliado nas refeições do dia a dia. Você sabe como e por quê mantê-lo em seu prato?





Para formação e cuidado com a pele, cabelo e unhas são necessários alguns nutrientes como biotina, ácido pantotênico, zinco, selênio, proteínas que fazem parte da composição do ovo.





Segundo Lúcia Endriukaite, nutricionista do Instituto Ovos Brasil (só podia ser esse tipo de especialista), o ovo tem muito a contribuir. “O ovo é considerado um super alimento nutritivo. Quando aliado a uma alimentação saudável, contribui para o bom funcionamento do organismo como um todo”, diz a especialista.





O ovo é um alimento muito versátil e normalmente as pessoas que desejam emagrecer já fazem preparações como omelete, ovos mexidos e crepioca no café da manhã. Ainda de acordo com Lúcia, estudos mostram que o ovo proporciona maior saciedade pelo aumento do consumo de proteína, favorece a redução do consumo de carboidratos, melhora a secreção de insulina e ainda reduz os beliscos ao longo do dia.





O consumo de ovo à tarde é uma outra estratégia interessante para promover a saciedade e reduzir a fome no horário do jantar. Saladas de folhas com sementes, ovo cozido, ovos ao molho de tomate, suflê de legumes são opções com pouca gordura e muitos nutrientes.





A proteína tem inúmeras funções no organismo e uma delas é a manutenção e ou ganho de massa muscular com a prática de exercício físico. “Como o ovo é uma fonte de proteína, contribui para a manutenção da massa magra. Com o envelhecimento, a cada ano, o idoso tem perda de massa muscular que pode levar à sarcopenia, que é uma perda de massa e força muscular. Dessa forma, o ovo se apresenta como um grande aliado por ser um alimento completo de fácil digestibilidade, versátil, de fácil preparo e apreciado pela maioria das pessoas” acrescenta a nutricionista.





O verão é uma estação alegre em que as pessoas ficam mais descontraídas e têm a oportunidade de ficarem ao ar livre, aproveitando o mar ou piscina. Assim, é fundamental que a saúde esteja em ordem e a imunidade em alta. O ovo é um excelente alimento fonte de proteína que favorece a imunidade. Além disso, vitamina A, D, selênio, zinco contidos no ovo favorecem a manutenção da imunidade.





Em geral, o ovo é um alimento super bem-vindo, porque é bem aceito por todas as idades e pode ser preparado de diversas formas. A sua associação com verduras, legumes e frutas proporciona um composto de nutrientes e compostos bioativos importantes para a produção de neurotransmissores relacionados ao bem estar, deixando a vida mais leve e divertida.