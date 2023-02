O hábito de comer tarde dificulta a perda de peso

O recomendável para uma boa digestão, o que ajuda a manter o peso saudável, é se alimentar entre três e quatro horas antes de ir dormir (foto: David Becker/Getty Images/AFP)





Certamente, você já ouviu falar que “comer tarde engorda”. Será que isso é um mito ou uma verdade? O médico nutrólogo Ronan Araujo explica que isso é verdade. Quanto mais tarde e quanto mais próximo do horário de dormir você se alimenta, mais você tem chance de ganhar peso e reter gordura, independentemente de como foi a sua alimentação durante o dia. Quantas calorias você ingere e quanta atividade você pratica ainda importam... muito. Mas vários estudos na última década mostraram que comer tarde pode dificultar a perda de peso.









“Quando você se alimenta muito próximo do horário de dormir, o seu sono e o trabalho do seu organismo para reparar hormônios, enzimas e o que iria ajudar em toda essa produção acaba focando na digestão daquele alimento”, afirma o nutrólogo.





“E isso é muito prejudicial para o seu organismo, pois, em vez de dormir e descansar, o seu corpo fica concentrado em processar a comida ingerida, o que irá causar os problemas com o aumento de peso e até mesmo doenças crônicas, como a diabetes”, observa.





“Além disso, a digestão dificulta a respiração e pode causar desconforto abdominal”, conforme esclarece Ronan Araujo. Já é comprovado que a alimentação tardia causa diminuição do gasto energético, aumento da fome e mudanças no tecido adiposo (gordura), que, combinadas, podem aumentar o risco de obesidade.





Para medir como o tempo de alimentação afetou as vias moleculares envolvidas na adipogênese, ou como o corpo armazena gordura, os pesquisadores coletaram biópsias de tecido adiposo de um subconjunto de participantes durante testes de laboratório nos protocolos de alimentação inicial e tardia, para permitir a comparação dos padrões de expressão gênica/níveis entre essas duas condições alimentares.





Os resultados revelaram que comer mais tarde teve efeitos profundos na fome e nos hormônios reguladores do apetite leptina e grelina, que influenciam nosso desejo de comer. Especificamente, os níveis do hormônio leptina, que sinaliza a saciedade, diminuíram ao longo das 24 horas nas condições de alimentação tardia em comparação com as condições de alimentação precoce.





Quando os participantes comeram mais tarde, eles também queimaram calorias em um ritmo mais lento e exibiram a expressão gênica do tecido adiposo para aumentar a adipogênese e diminuir a lipólise, que promove o crescimento de gordura.





“Tentar comer sempre o mais cedo possível, no mínimo três a quatro horas antes de dormir. Isso irá ajudar muito, inclusive no seu processo de emagrecimento. Também irá permitir que o corpo faça melhor a digestão dos alimentos e evitar que eles sejam armazenados como gordura. Isso também pode ajudar a diminuir a ansiedade por comida à noite. Ocasionalmente, a alimentação tardia não irá lhe fazer mal, porém tente não fazer disso um hábito”, recomenda o médico.