Excesso de transpiração é um dos tormentos causados pelo verão (foto: Reprodução)



As altas temperaturas do verão transformam o calor em preocupação. O que fazer para frear a sudorese excessiva, com gotejamento nas costas, umedecimento da testa e a consciência instintiva de que manchas de suor surgiram na camisa?

A transpiração é um processo totalmente natural que ajuda a manter o corpo fresco, mas esse processo pode ser cruel para algumas pessoas.





Como o botox pode vencer a transpiração?

A transpiração excessiva, desproporcional ao necessário para regular a temperatura corporal, é conhecida como hiperidrose. Isso é resultado da estimulação excessiva das glândulas sudoríparas. Do ponto de vista fisiológico, a produção de suor requer acetilcolina, um neurotransmissor, para ativar as glândulas sudoríparas écrinas. A toxina botulínica inibe temporariamente a liberação de acetilcolina, impedindo a hiperestimulação das glândulas sudoríparas. Ao bloquear ou interromper essa via química, a toxina botulínica minimiza ou potencialmente interrompe a transpiração na área onde foi injetada.





Isso é diferente de combater rugas?

As rugas são formadas em parte pela contração repetitiva da musculatura facial subjacente, particularmente onde a pele é fina. Assim como a produção de suor, o movimento muscular requer a liberação do neurotransmissor acetilcolina. A toxina botulínica inibe a liberação de acetilcolina, mas atua especificamente na junção neuromuscular. Curiosamente, com injeções superficiais para tratar rugas na testa, a toxina botulínica também pode reduzir a transpiração enquanto enfraquece o músculo, pois pode atuar nas glândulas sudoríparas e no músculo na mesma área, melhorando a aparência da pele.





O procedimento está ganhando popularidade?

Certamente. Pacientes que tiveram tratamentos bem-sucedidos anteriormente tendem a repetir o procedimento antes do verão. Outros pacientes com hiperidrose mais grave podem comparecer à clínica quando são mais sintomáticos, independentemente de verão ou inverno. Há pacientes que têm hiperidrose leve e com uma ocasião importante chegando, querem minimizar a chance de manchas de suor. Embora a maioria sofra de hiperidrose idiopática, sem causa subjacente conhecida, é importante que todos sejam examinados para possíveis causas médicas de hiperidrose, como aquelas desencadeadas por medicamentos, distúrbios endócrinos ou neurológicos. Eles devem ser classificados para estabelecer a gravidade da hiperidrose, para garantir que sejam candidatos adequados para a toxina botulínica. O paciente deve ser totalmente informado sobre, riscos, benefícios e contraindicações ao tratamento com toxina botulínica.





Em que áreas a toxina pode ser usada?

No caso de hiperidrose, é licenciado o uso nas axilas, mas pode ser usado off-label em outras áreas propensas à transpiração em certos indivíduos. Isso inclui palma da mão, sola do pé, testa, couro cabeludo e potencialmente outras regiões mais delicadas, como o sulco inframamário, abaixo da mama. Algumas áreas são mais bem-sucedidas ou responsivas do que outras. As axilas, geralmente, são mais bem-sucedidas do que os pés. Algumas áreas podem ser mais dolorosas do que outras. Os pés são mais doloridos do que as axilas, por causa da pele espessa, mais resistente a agentes entorpecentes. No entanto, existem maneiras de minimizar a dor. É muito importante que os tratamentos sejam realizados por um profissional experiente.





Com que frequência o tratamento deve ser realizado?

As injeções de toxina botulínica não curam a hiperidrose, apenas ajudam a controlá-la. Os sintomas tendem a melhorar gradualmente, em uma a duas semanas, mas retornam gradualmente ao longo do tempo. Injeções de acompanhamento serão necessárias para manter a “secura”. As pessoas são diferentes em termos dos efeitos da toxina botulínica na atividade das glândulas sudoríparas. Injeções repetidas podem ser necessárias em intervalos que variam de 6 a 12 meses – isso depende do local, gravidade da hiperidrose e dose injetada.