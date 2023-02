Na realidade, já vivi o problema, que só avaliei depois que acabou. Meu marido morreu de Alzheimer, e os sintomas enganam qualquer um. Na primeira fase, íamos muito para o Mater Dei, porque ele se queixava de dores aqui e ali, sem muita definição. Certo dia, um dos médicos me alertou: “Não volte com ele. Fique em casa”.

Um dia, ele teve de ser deitado e passou dois anos entregue a enfermeiros. No começo, quando eu entrava no quarto, ele me acompanhava com os olhos, depois nem isso. A doença é um tormento, porque o paciente raramente pode se manifestar ou reconhecer os familiares. Curiosamente, não se registraram em sua crise os sintomas que atualmente pedem a atenção de todos.

Com o passar do tempo, a doença foi se tornando conhecida, todos temos pessoas próximas diagnosticadas com Alzheimer. Órgãos de saúde apontam o aumento progressivo da sobrevida e a alta prevalência da doença na população acima de 60 anos, o que a tornou um problema sério de saúde pública.

Atualmente, 55 milhões de pessoas têm demência – de 60% a 80% dos casos são ocasionados pela enfermidade descoberta pelo psiquiatra alemão Alois Alzheimer. Os dados são da Organização Mundial da Saúde (OMS). Aqui no Brasil, há mais de 1,2 milhão de pacientes.

O cenário, que já é alarmante, deve se agravar. A Alzheimer’s Disease International prevê crescimento exponencial de diagnósticos em todo o mundo, chegando a 74,4 milhões, em 2030, e a 131,5 milhões, em 2050.

“É importante que esses números não sejam recebidos com pânico, mas utilizados para alertar a população sobre o aumento da prevalência, reforçando os benefícios do diagnóstico precoce para controlar a evolução da doença”, ressalta Rosemary Moreno, neurologista do Hospital do Coração de São Paulo.

O diagnóstico é clínico e embasado em exames complementares. “Ao verificarmos dois ou mais déficits cognitivos, com piora progressiva e incapacitação associadas ou não a alterações comportamentais, solicitamos teste neuropsicológico, exames de imagem cerebral, como ressonância magnética ou PET-CT, e análise de líquor com pesquisa de marcadores da doença, além da exclusão de outras patologias, para fechar o diagnóstico”, explica Rosemary.

Ao perceber qualquer sintoma, é preciso procurar um médico. “As manifestações mais comuns são apatia, isolamento social e depressão, mas as disfunções cognitivas da doença de Alzheimer são chamadas de 5As (amnésia, afasia, anomia, agnosia e apraxia). Elas se apresentam como comprometimentos da memória e da compreensão da linguagem, além da incapacidade de reconhecer lugares, faces, objetos e suas funções e de realizar atos como manusear talheres, vestir-se e caminhar”, esclarece.

De acordo com a especialista, é conveniente o paciente ter ciência de seu diagnóstico. “Nas fases iniciais da doença, há maior efetividade das medicações disponíveis para tratamento. É nesse momento que o paciente ainda pode ser capaz de compreender o quadro, expressar seus desejos e realizar planos financeiros e outros ajustes da vida junto de familiares”, orienta.

Ainda que não exista prevenção para a doença de Alzheimer, a neurologista ressalta que o cérebro funciona melhor com coração e vasos sanguíneos sadios para nutri-lo.

“Por isso, é fundamental tratar fatores de risco como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, sedentarismo, dislipidemia, tabagismo e etilismo, além de outras condições que agravam a perda cognitiva por dificultar a socialização e a atenção, como surdez, baixa acuidade visual e isolamento social”, observa.

Para exercitar o cérebro, a doutora Rosemary Moreno recomenda ler, estudar, raciocinar e adquirir novos conhecimentos.