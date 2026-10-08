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Jovens adotadas por famílias diferentes se reconhecem em competição e descobrem que são irmãs

sem saber da existência uma da outra, as atletas se enfrentaram em quadra; um simples comentário de colega mudou o destino das duas

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
08/10/2026 14:48 - atualizado em 08/10/2026 14:49

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Jovens adotadas por famílias diferentes se reconhecem em competição e descobrem que são irmãs
Samantha já sabia da existência de uma irmã consanguínea mais nova, mas não tinha detalhes sobre a aparência ou a localização dela devido às regras da adoção fechada crédito: Tupi

Duas jovens norte-americanas adotadas por famílias distintas descobriram por acaso o parentesco biológico durante uma competição esportiva. O fato envolveu Samantha Rensvold, de 19 anos, e Kyann Dean, de 18 anos, em um enredo semelhante ao filme "Operação Cupido".

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A aproximação ocorreu durante um torneio escolar de softball sediado em Belgrado, nos Estados Unidos. Uma integrante da equipe de Samantha reparou na fisionomia de Kyann, que jogava no time rival, e chamou atenção para a grande semelhança física entre as duas atletas.

Samantha já sabia da existência de uma irmã consanguínea mais nova, mas não tinha detalhes sobre a aparência ou a localização dela devido às regras da adoção fechada.

A atleta mais velha contou à revista "People" que não havia olhado a jovem de perto quando a parceira de equipe apontou a semelhança. Ao notar os traços parecidos, ela expressou espanto ao declarar que "não é possível que isso esteja acontecendo comigo agora".

Duas jovens sorrindo em uniformes de softball 'Air Force' e 'Army' em campo gramado.
Samantha Rensvold e Kyann Dean, as irmãs que se reencontraram em um torneio de softball nos Estados Unidos. – Foto; Reprodução/Redes SociaisFoto; Reprodução/Redes Sociais

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Confirmação do parentesco

Samantha contou a situação à mãe, e as duas conferiram a lista de jogadoras até encontrarem o sobrenome Dean. As famílias então compararam dados como hospital de nascimento e nome da mãe biológica, confirmando que eram iguais.

No primeiro encontro, as jovens ficaram surpresas e emocionadas. Até aquele momento, elas ainda não haviam feito teste de DNA.

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Origem das irmãs

Samantha e Kyann nasceram e foram adotadas ainda bebês em Great Falls, Montana, mas cresceram em cidades diferentes. Samantha foi criada em Polson, enquanto Kyann morava em Worden.

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