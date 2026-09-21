Quais garantias legais protegem crianças com deficiência na adoção

A legislação brasileira, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece uma série de mecanismos para acelerar e proteger a adoção de crianças com deficiência, doenças crônicas ou necessidades específicas de saúde. O objetivo é garantir que elas passem o menor tempo possível em instituições de acolhimento e encontrem um lar definitivo.

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Quais são os direitos de crianças com deficiência na adoção?

Crianças e adolescentes com deficiência têm prioridade absoluta na tramitação dos processos de adoção. Essa garantia, prevista em lei, busca reduzir o tempo de espera e assegurar que seus casos sejam analisados com a máxima celeridade em todas as instâncias judiciais e administrativas envolvidas no processo.

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Essa prioridade foi reforçada pela Lei nº 12.955, sancionada em 2014, que alterou o ECA (acrescentando o § 9º ao artigo 47) para estabelecer prioridade de tramitação aos processos de adoção envolvendo esses perfis. Na prática, significa que os processos envolvendo esses perfis devem "furar a fila" cronológica, tanto na análise da destituição do poder familiar dos pais biológicos quanto na busca por famílias habilitadas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA).

Por que a adoção desses perfis ainda é um desafio?

Apesar do amparo legal, a realidade mostra que o perfil desejado pela maioria dos pretendentes à adoção ainda se concentra em crianças pequenas e sem problemas de saúde. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA), atualizados em setembro de 2026, indicam um descompasso claro: enquanto mais de 30 mil famílias estão na fila de espera, menos de 10% delas aceitam adotar crianças com algum tipo de deficiência, grupos de irmãos ou maiores de sete anos.

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Esse cenário é reflexo de preconceitos e mitos que cercam a adoção de perfis considerados "fora do padrão". O receio de não saber lidar com as necessidades específicas de uma criança com deficiência são algumas das barreiras que a legislação, por si só, não consegue quebrar, tornando a conscientização e a preparação dos pretendentes passos fundamentais no processo.