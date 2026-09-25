Nem quiseram conhecê-los: casal do Paraná adota três irmãos que foram recusados por mais de 70 pretendentes

Quando o encontro é positivo, começa o estágio de convivência, acompanhado pela equipe técnica do Judiciário. Ao final, o juiz avalia a adaptação e a formação dos vínculos afetivos antes de decidir sobre a adoção. Com a sentença favorável, a criança ou o adolescente passa a ter os mesmos direitos de um filho biológico. Foto: Aditya Romansa/Unsplash