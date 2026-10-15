Ciclone se forma nesta sexta e traz frio ao país; Minas está sob alerta de tempestade

Uma área de baixa pressão no litoral do Sudeste deve se intensificar e dar origem a um ciclone extratropical nesta sexta-feira (16/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O sistema vai se formar próximo à costa das regiões Sul e Sudeste e seguir em direção ao centro do Atlântico Sul. No caminho, deve estabelecer uma frente fria sobre o oceano e abrir passagem para o ar frio em parte do centro-sul do Brasil, sobretudo no fim de semana. Há possibilidade de rajadas pontuais de vento no litoral entre as duas regiões.

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De acordo com o Inmet, o ciclone nasce com núcleo relativamente frio e estrutura assimétrica, ou seja, pouco organizada. Em seguida, passa por uma fase breve de núcleo mais aquecido e menos profundo, antes de voltar a ter núcleo frio profundo. Ao avançar para o centro do Atlântico Sul, o sistema encontra águas cada vez mais frias, com a temperatura da superfície do mar caindo de cerca de 23 °C para 14 °C. Segundo o instituto, essa trajetória mantém as características extratropicais do ciclone e favorece a entrada de ar frio no centro-sul do país.

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Impacto em Minas Gerais

O ciclone não deve atingir Minas diretamente, mas a baixa pressão que lhe dá origem intensifica as chuvas no estado. Nesta quinta-feira (15/10), o dia começa com chuva e trovoadas no Sul de Minas, e as instabilidades se espalham pela maior parte do estado à tarde. O Inmet mantém aviso laranja de perigo para tempestades em quase todo o território mineiro. Apenas o extremo nordeste do estado fica com chuvas isoladas, ainda assim sob aviso amarelo, e é a única área onde o tempo se estabiliza à noite. Em Belo Horizonte, o dia é abafado, com máxima de 28 °C, e há previsão de chuva com trovoadas à noite.

Na sexta-feira (16/10), o tempo continua chuvoso e com trovoadas em todo o estado, que fica sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. A temperatura começa a cair: a máxima prevista para a capital mineira é de 27 °C. A tendência, segundo o Inmet, é de que o ar frio trazido pelo sistema avance sobre o centro-sul no fim de semana.

Sudeste sob aviso de tempestade

Nas demais áreas do Sudeste, a quinta-feira também é de chuva forte. As instabilidades começam cedo no sudoeste, centro-norte e leste de São Paulo e no oeste do Rio de Janeiro e, à tarde, alcançam praticamente toda a região, com aviso laranja para tempestades. À noite, chove com trovoadas nas quatro capitais. São Paulo tem temperatura amena, entre 17 °C e 24 °C, enquanto Rio de Janeiro e Vitória chegam a 29 °C.

Na sexta, chove com trovoadas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de pancadas isoladas no noroeste paulista, áreas sob aviso amarelo. O oeste, o centro e o sul de São Paulo ficam fora do aviso, com muitas nuvens e chuvas isoladas. As temperaturas caem em todas as capitais: São Paulo varia entre 15 °C e 23 °C, o Rio chega a 26 °C e Vitória, a 28 °C.

Sul tem chuva perdendo força e frio

No Sul, a quinta-feira ainda é instável. Há aviso laranja para tempestades no nordeste do Paraná, perto da divisa com São Paulo, e aviso amarelo para Paraná, Santa Catarina e grande parte do Rio Grande do Sul. Só o sudoeste gaúcho, incluindo Uruguaiana, fica sem chuva. As mínimas chegam a 16 °C em Porto Alegre e Curitiba, e as máximas não passam de 20 °C na capital gaúcha, 21 °C na paranaense e 23 °C em Florianópolis.

Na sexta, com a entrada gradual de uma massa de ar frio, a chuva perde força e não há mais avisos para a região. Ainda podem ocorrer chuvas isoladas no Paraná, em Santa Catarina e no leste e sudeste gaúcho. A temperatura cai um pouco, com mínima de 14 °C em Curitiba e máxima de 22 °C em Florianópolis.

Resto do país

A baixa pressão também deve intensificar as chuvas no Centro-Oeste e pode levar precipitação ao Matopiba (Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e oeste e sul da Bahia). No Norte, as instabilidades persistem no Amazonas, Acre, Rondônia, sudoeste de Roraima e sul e sudoeste do Pará. No restante da região e em grande parte do Nordeste, o tempo segue quente e seco, com umidade baixa à tarde.

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