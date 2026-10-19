LOUD conquista bicampeonato mundial inédito no Valorant

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Analisa tecnologia, games e cultura digital, explicando seus impactos na economia, nos negócios e no comportamento. Tem passagens pela Itatiaia e TMC.

A LOUD conquistou o Valorant Champions 2026 neste domingo (18), em Xangai, na China, e se tornou a primeira organização a vencer duas vezes o campeonato mundial do jogo da Riot Games. A equipe brasileira derrotou a europeia Team Vitality por 3 a 1 na final e recebeu US$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões, pela conquista. A primeira vitória da organização no torneio ocorreu em 2022, em Istambul, na Turquia.

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O bicampeonato foi conquistado com uma formação completamente diferente daquela que venceu o mundial há quatro anos. O elenco atual reúne os brasileiros Lucca “lukxo” Travaioli e Enzo “tkzin” Guimarães, o chileno Roberto “erde” Lobos, o colombiano Juan Sebastián “Darker” e o português David “DaviH” Cruz. Para os cinco jogadores, o título marcou a primeira conquista do Champions.

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Decisão

A final terminou em quatro mapas. A LOUD venceu o Summit por 13 a 11, perdeu o Lotus por 13 a 8 e retomou a vantagem com uma vitória por 13 a 5 no Sunset. No Haven, fechou a série com um placar de 13 a 10.

O resultado consolidou a campanha da equipe brasileira contra a Vitality. As duas organizações já haviam se enfrentado na fase de grupos, quando a equipe europeia levou a melhor. A LOUD venceu os confrontos seguintes, incluindo a decisão, e garantiu o troféu.

Novo recorde

Além do bicampeonato, o torneio terminou com um recorde individual. O chileno Roberto “erde” Lobos, capitão da LOUD, foi eleito o melhor jogador do campeonato, o MVP, aos 18 anos. Com isso, superou a marca do brasileiro Erick “aspas” Santos, que recebeu o prêmio aos 19 anos, na edição de 2022, também quando defendia a organização brasileira.

A conquista também representa um marco para o elenco multinacional. Com o título, Darker, erde e DaviH se tornaram os primeiros jogadores de Colômbia, Chile e Portugal, respectivamente, a conquistar o Champions, segundo o portal especializado Strafe.

Premiação

O Valorant Champions 2026 distribuiu US$ 2,25 milhões em prêmios. A LOUD recebeu US$ 1 milhão pelo título, enquanto a Team Vitality ficou com US$ 400 mil pelo vice-campeonato. A norte-americana 100 Thieves terminou em terceiro lugar e recebeu US$ 250 mil.

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A vitória encerra a edição de 2026 com a LOUD no topo do cenário competitivo internacional de Valorant. Quatro anos depois de sua primeira conquista, a organização brasileira volta a levantar o troféu com uma nova geração de jogadores e estabelece uma marca inédita na história do campeonato.