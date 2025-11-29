Após cabeçada na final da Libertadores, Danilo entra para a história do Flamengo

Danilo fez história na final da Copa Libertadores de 2025 entre Flamengo e Palmeiras. Após seu salto fenomenal para cabecear a bola, o time rubro-negro garantiu seu quarto título de campeão sul-americano.

O gol da vitória veio no segundo tempo (67'), quando após um escanteio cobrado pelo uruguaio Giorgian De Arrascaeta, o veterano zagueiro de 34 anos subiu mais alto que a defesa alviverde e cabeceou com perfeição, sem chances para o goleiro Carlos Miguel.

Com este triunfo no Estádio Monumental, em Lima, no Peru, o Flamengo passou a ser o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores.

O título tem um significado especial para Danilo, que se tornou o primeiro jogador da história a conquistar a Copa Libertadores duas vezes - a primeira em 2011 com o Santos - e a Liga dos Campeões da Uefa (pelo Real Madrid em 2016 e 2017) consolidando assim seu lugar entre os grandes do futebol mundial.

"Todas essas finais foram muito difíceis. Não me lembro muito das anteriores, mas esta foi muito dura. Vou levar ela comigo. Todas são muito especiais, mas esta foi com o time do meu coração", disse Danilo à transmissão oficial do principal torneio de clubes da Conmebol.

O jogador da seleção brasileira afirmou que o Flamengo foi um "merecido vencedor" e enfatizou que a equipe trabalhou "muito" em bolas paradas nos treinos durante os dias que antecederam a partida. "Sabíamos que teríamos uma chance e a aproveitamos", acrescentou, comemorando a eficiência da equipe na final.

- Do pé direito de Arrascaeta -

O experiente Danilo chegou ao Rio em janeiro e assinou contrato até o final de 2026, tornando-se um dos pilares do projeto de Filipe Luís para a temporada de 2025.

Lateral-direito e ocasionalmente jogando como zagueiro, como nesta final em Lima, onde substituiu o lesionado Léo Ortiz, Danilo se juntou ao Flamengo após cinco anos e meio jogando pela Juventus, na Itália.

Com passagens por Real Madrid e Manchester City, o versátil defensor retornou ao Brasil depois de treze anos na Europa, onde conquistou diversos títulos por diferentes clubes, incluindo as duas Ligas dos Campeões com o Real Madrid. I

Integrante da seleção brasileira nas Copas do Mundo da Rússia 2018 e do Catar 2022, torneios nos quais foi considerado num nível abaixo de laterais lendários como Roberto Carlos e Cafu, Danilo iniciou sua carreira profissional no América Mineiro em 2009, antes de se transferir para o Santos, onde conquistou a Copa Libertadores de 2011 ao lado de Neymar.

"Nossa torcida merecia, considerando a forma como encaramos este ano, com a esperança de vencer e comemorar com o nosso povo", disse Arrascaeta, que cruzou de pé direito para a cabeçada do herói da partida na capital peruana.

Danilo não só marcou o gol histórico, superando o capitão do Verdão, o paraguaio Gustavo Gómez, e Bruno Fuchs, como também se destacou defensivamente, consolidando sua influência em ambos os lados do campo em Lima.

Suas intervenções foram cruciais para neutralizar o argentino 'Flaco' López e Vitor Roque, mantendo o controle do Flamengo e garantindo a vantagem até a vitória final.

cl/raa/aam